هل وجود تكتلات في الثدي دليل على الإصابة بالسرطانهل وجود تكتلات في الثدي دليل على الإصابة بالسرطان

تعتقد الكثير من النساء أن وجود كتلة في الثدي هو على الأرجح سرطان.. ولكن هل هذا الاعتقاد حقيقي.

ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك يكون اكتشاف كتلة جديدة في الثدي أمرًا مخيفًا لكن حاولي أخذ نفس عميق قبل التسرع في استنتاج أي شيء حيث أن كتل الثدي شائعة جدًا، ومعظمها حميدة ، أي أنها ليست سرطانية.

تشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 50% من النساء بين سن 20 و50 عامًا يعانين من تغيرات في أنسجة الثدي تُسبب ظهور كتل غير سرطانية، مثل الأكياس والأورام الليفية الغدية وغالبًا ما ترتبط هذه الكتل بتغيرات في مستويات الهرمونات، وفي بعض الأحيان، لا تتطلب حتى علاجًا.

مع ذلك، لا ينبغي أبدًا تجاهل وجود كتلة في الثدي أو افتراض أنها ستختفي من تلقاء نفسها.

في كل مرة تلاحظ فيها المرأة وجود كتل أو تغيرات أخرى في الثدي، من المهم مراجعة الطبيب وهناك احتمال كبير ألا يكون الأمر مرابط بالإصابة بسرطان الثدي، ولكن في حال كان كذلك، فإن التشخيص المبكر أمر بالغ الأهمية حيث يلعب دور كبير في رفع نسب الشفاء .