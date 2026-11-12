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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوب 31... بريطانيا تدعم مضاعفة حصة الكهرباء عالمياً إلى 35% بحلول 2035 وسط تحديات أمن الطاقة

كوب 31... بريطانيا
كوب 31... بريطانيا
أ ش أ

 تعهد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام بتجديد الدور القيادي لبلاده في مواجهة تغير المناخ، مؤكداً التزام المملكة المتحدة بتحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، في وقت تختبر فيه التقلبات الحادة في أسعار الوقود والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة مدى التزام الدول بالتحرك المناخي.

وقال بورنهام، خلال قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، اليوم الخميس، إن «بريطانيا عادت ومستعدة للقيام بدورها الكامل»، مضيفاً أن الرسالة التي يحملها إلى القمة تتمثل في التزام بلاده بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستسهم في حشد 5 مليارات جنيه إسترليني من التمويلات الخاصة الجديدة لمشروعات الطاقة النظيفة حول العالم، كما أعلن تعيين مادلين أليساندري، الرئيسة السابقة للجنة الاستخبارات المشتركة البريطانية، أول ممثلة خاصة للمملكة المتحدة لشؤون الأمن المناخي.

وجاءت تصريحاته وسط تساؤلات بشأن مدى التزام حكومته بخفض الانبعاثات، بعد سلسلة من القرارات السياسية، من بينها دراسة تخفيف متطلبات مبيعات السيارات عديمة الانبعاثات، إلى جانب خفض وزير الخزانة جون هيلي، في موازنة الشهر الماضي، تمويل البرامج المخصصة لتحسين كفاءة الطاقة في المنازل وخفض تكاليف التدفئة بنحو مليار جنيه إسترليني.

وأثار دعم الحكومة البريطانية لاستخراج الوقود الأحفوري في بحر الشمال انتقادات من نشطاء البيئة، خاصة بعد موافقتها على تطوير حقل الغاز «جاكداو»، وسط مطالبات بوقف تنفيذ مشروع «روزبانك» النفطي الأكبر حجماً.

وأكد بورنهام أن التحول إلى الكهرباء النظيفة يمثل ضرورة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل تعرض بريطانيا لتقلبات الأسعار العالمية، موضحاً أن الاعتماد على مصادر طاقة لا تسيطر عليها الدول يجعلها عرضة لأسعار لا يمكنها التحكم فيها، وأن التحول إلى الطاقة النظيفة والكهرباء يمثل المسار الوحيد لحماية أمن الطاقة والأسر من صدمات الوقود الأحفوري العالمية.

وفي هذا السياق، أعلن أن بريطانيا ستدعم هدفاً طرحته تركيا، الدولة المضيفة للمؤتمر، لزيادة حصة الكهرباء في تلبية إجمالي الطلب النهائي العالمي على الطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بأكثر قليلاً من 20% حالياً.

وكان بورنهام القائد الوحيد من قادة مجموعة السبع المقرر أن يلقي كلمة أمام القمة، في مؤشر على تراجع الاهتمام الدولي بالعمل المناخي، في ظل تصدر النزاعات العالمية والتضخم وأزمات الطاقة للأولويات العاجلة.

وأشار بورنهام إلى أن التوافق الدولي الذي كان قائماً بشأن العلوم والمناخ لم يعد موجوداً، وأن العالم سيتجاوز بالفعل مستوى ارتفاع درجات الحرارة البالغ 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مؤكداً أن القيادة والتحرك المناخي أصبحا أكثر إلحاحاً.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد انتقد، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء، صمت الدول إزاء القضايا المناخية، قائلاً إن المخاوف التي عبرت عنها خلال السنوات الماضية تحولت إلى صمت.

رئيس الوزراء البريطاني الدور القيادي المناخ المملكة المتحدة

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