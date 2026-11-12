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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: استمرار تقييم أداء الأجهزة التنفيذية ورفع كفاءة منظومة العمل لتحقيق رضا المواطنين

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة المرتبطة بمتابعة سير العمل التنفيذي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم خالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطار العياط، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين وخروجهم من المستشفيات بسلام، كما وجه الشكر والتقدير لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجهود المبذولة في التعامل مع تداعيات الحادث مشيدًا بشكل خاص بجهود مديرية الشؤون الصحية والإدارة العامة للحماية المدنية وهيئة الاسعاف ورؤساء مراكز العياط والصف وأطفيح.

وأكد محافظ الجيزة أهمية المتابعة المستمرة والدورية لأداء الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن معيار تقييم أداء المسؤول يتمثل في مدى الجدية والاجتهاد في إنجاز المهام المكلف بها وتحقيق رضا المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه عن أداء واجباته أو عدم الالتزام بمتطلبات العمل.

وفي إطار تطوير منظومة الرقابة والمتابعة قدم المحافظ الشكر لرئيس جهاز التفتيش والمتابعة على الجهود المبذولة خلال فترة ترأسه للجهاز موجهًا السكرتير العام المساعد بالإشراف على الجهاز وإعادة هيكلته بما يتوافق مع توجهات المحافظة وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التفتيش والمتابعة وتطوير آليات الرصد والتقييم، ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وضمان سرعة التعامل مع أوجه القصور ومتابعة تنفيذ التكليفات على أرض الواقع.

كما أشاد المحافظ بجهود الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة المرافق خلال الفترة الماضية، وما تم تنفيذه من حملات ميدانية مكثفة أسهمت في تحقيق الانضباط بالشارع والتصدي للمخالفات والإشغالات وتحسين السيولة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بصدد تسليم إدارة منظومة النظافة بحي الهرم بالكامل إلى إحدى شركات النظافة المتخصصة، لتتولى تنفيذ أعمال جمع المخلفات من المصدر مباشرة، سواء من الوحدات السكنية من خلال منظومة الجمع المنزلي أو الوحدات التجارية، إلى جانب أعمال نظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة بنطاق الحي، بما يسهم في القضاء على ظاهرة النباشين ومنع تراكم المخلفات بالشوارع، والارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري بالحي.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الهرم

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