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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشارع عثمان محرم ومحور عرابي في الجيزة

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بشارع عثمان محرم بحي الطالبية ومحور عرابي بحي المنيرة الغربية، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق أحياء الجيزة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف اعمال النظافة ورفع المخلفات من شارع عثمان محرم وكذلك بطيئ محور عرابي، وبناء عليه أكد عاطف شعبان مدير عام النظافة بأنه تم الدفع بـ لودر و2 سيارة نصف نقل وعمال نظافة.

وأسفرت الأعمال عن رفع كفاءة النظافة والتجريد ورفع المخلفات من شارع عثمان محرم بحي الطالبية.

كما تم الدفع بـ لودر و 2 سيارة نقل كبيرة وعمال نظافة، أسفرت عن رفع مخلفات الرتش ونظافة بطئ محور عرابي بحي المنيرة الغربية.

ويأتي ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتحسين الرؤية البصرية والجمالية وجودة الخدمات والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة التعامل معها وإزالتها فورا.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة

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