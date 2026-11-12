قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاك صارخ.. مصر تدين القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة
وزير النقل يصل إلى موقع خروج عربة قطار الإسماعيلية – السويس عن القضبان لمتابعة أعمال الإصلاح
مصر تؤكد رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية في غزة
إعلام أمريكي: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار بواشنطن
رئيس مصر للطيران يعلن تحقيق مستويات ربحية غير مسبوقة
خطة لحفر 50 بئرًا بترولية بتقنيات متطورة.. ما الفائدة المتوقعة؟
الحرس الثوري الإيراني: تفكيك خلية إرهـ ابية لحزب الحياة الكردستاني
القصة الكاملة للقاضي المزيف.. 10 سنوات حبس في 3 قضايا والنطق بالحكم في الاستئناف 24 نوفمبر
إعلام أمريكي: مقتل شخص على الأقل في حادث إطلاق النار بحي لوجان سيركل بواشنطن
سرقة 8 بلنجات وراء خروج عربة عن القضبان بقطار الإسماعيلية السويس دون وقوع إصابات
10 خدمات للفئات الأولى بالرعاية من منصة «تمكين».. كيف تستفيد منها؟
الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني يطالب بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

الهباش
الهباش
هاني حسين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ التحرك في المسار القانوني يمثل أمراً بالغ الأهمية، لأنه يشكل انتصاراً للقانون الدولي، وتترتب عليه إجراءات ذات طابع سياسي واقتصادي وقانوني لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه لا يجوز أن تتخذ دولة موقفاً سياسياً ضد جهة تنتهك القانون الدولي، بينما تستمر في الوقت نفسه في إقامة علاقات اقتصادية معها، كما لا يجوز استمرار العلاقات القانونية أو التهاون في تطبيق قواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أنّ كثيراً من القيادات الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي، مطلوبون للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مؤكداً أنّ على الدول الموقعة على ميثاق روما والمنضوية تحت لواء المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات عملية، بدلاً من الاكتفاء بالتعبير عن النوايا أو إعلان المواقف السياسية.

وأوضح أنّ الإجراءات العملية هي الأكثر تأثيراً في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، سواء على المستوى السياسي أو القانوني أو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في هذه المجالات للضغط على إسرائيل.

وطالب بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك منع تزويدها بأدوات القمع التي تستخدمها في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنّ هذه الإجراءات سيكون لها تأثيرات إيجابية مختلفة ومتنوعة على إسرائيل، ومن ثم على الوضع بشكل عام في المنطقة.

وشدد على أنّ مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لا ينبغي أن تقتصر على الإدانات والمواقف المعلنة، وإنما يجب أن تتحول إلى خطوات سياسية وقانونية واقتصادية حقيقية تضع حداً لهذه الجرائم.

الهباش محمود الهباش اخبار التوك شو غزة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

الهباش

مستشار الرئيس الفلسطيني يطالب بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني: جرائم الاحتلال تشمل الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان

شرطة واشنطن

شرطة واشنطن: إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في حي لوجان سيركل بالعاصمة الأمريكية

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد