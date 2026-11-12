من الدار البيضاء إلى القاهرة.. كيف تحولت المطارات المصرية إلى المحور الرئيسي لصناعة الطيران الإفريقي؟

أكد المهندس أيمن عرب، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن استضافة القاهرة للمقر الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات (إقليم إفريقيا) تمثل محطة فارقة، لا سيما في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للجمعية العامة السنوية للمجلس (WAGA 2027) واجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفنية والمؤتمر والمعرض المصاحب بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2027.

وذلك في خطوة استراتيجية ترسخ ريادة مصر الإقليمية والدولية في قطاع النقل الجوي.

مكاسب عملية واستراتيجية لوجود المقر بالقاهرة

وأوضح "عرب" أن وجود المقر الإقليمي بالقاهرة يوفر ميزة عملية كبرى خلال مرحلة الإعداد لهذا الحدث العالمي المرتقب، حيث يتيح تسهيل التواصل المباشر، وعقد الاجتماعات الدورية، ومتابعة مختلف مراحل التجهيز بصورة أكثر فاعلية بالتنسيق مع المجلس الدولي للمطارات العالمي والإقليم الإفريقي، بدلاً من الاعتماد على التنسيق عن بُعد مع مكتب الإقليم السابق في الدار البيضاء بالمملكة المغربية. وأضاف أن استضافة المقر بالقاهرة وفعاليات (WAGA 2027) بشرم الشيخ يمثلان مسارين متكاملين لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتعاون في صناعة المطارات وداعم رئيسي لتطوير قطاع الطيران الإفريقي.

ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالمطارات المصرية

وفي سياق متصل بتطوير البنية التحتية والخدمات، تواصل المطارات المصرية التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لرفع كفاءة التشغيل؛ وفي مقدمتها المساعد الافتراضي «اسأل مريم» الذي يوفر المعلومات والإرشادات الدقيقة ويجيب عن استفسارات الركاب باللغتين العربية والإنجليزية. كما تشمل جهود التحول الرقمي التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية المتقدمة لإدارة العمليات التشغيلية ومتابعة حركة الركاب والحقائب والطائرات، بما يحقق التكامل المنشود بين كافة الجهات العاملة بالمطارات ويرتقي بتجربة السفر الشاملة.