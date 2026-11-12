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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص| موقف الأهلي من ضم نجم المغرب الفاسي

المغرب الفاسي
المغرب الفاسي
عمرو مصطفى

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، حقيقة ما تردد بشأن دخول القلعة الحمراء في مفاوضات للتعاقد مع أسامة نور الدين، لاعب وسط المغرب الفاسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

موقف الأهلي من ضم نجم المغرب الفاسي 

وأكد المصدر أن الأهلي لم يتحرك بشكل رسمي حتى الآن لضم اللاعب، ولم يبدأ أي مفاوضات مع نادي المغرب الفاسي لحسم الصفقة، مشيرًا إلى أن اسم أسامة نور الدين مطروح ضمن مجموعة من الخيارات التي يدرسها النادي لتدعيم خط الوسط.

وأوضح المصدر أن مركز الوسط المدافع «رقم 6» يأتي على رأس المراكز التي يسعى الأهلي لتدعيمها خلال ميركاتو يناير، في ظل رغبة الجهاز الفني في زيادة الخيارات المتاحة بهذا المركز ورفع مستوى المنافسة داخل الفريق.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي لم تحسم حتى الآن هوية اللاعب الأجنبي المنتظر التعاقد معه في مركز الوسط المدافع، وأن أسامة نور الدين يظل أحد الأسماء المطروحة على طاولة الاختيارات، دون الدخول في مفاوضات رسمية لضمه حتى الآن.

المغرب الفاسي الأهلي الحسين عموتة أخبار الأهلي أسامة نور الدين

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