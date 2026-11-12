رئيس مصر للطيران يعلن تحقيق مستويات ربحية غير مسبوقة

أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تواصل تقديم نموذج مؤسسي ناجح في تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، مدعومة بمستويات ربحية غير مسبوقة حققتها الشركة خلال العامين الماليين الحالي والسابق.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي جمعه ومختلف قيادات القطاع مع محرري شؤون الطيران المدني بحضور وزير الطيران المدني.

وأوضح "عادل" أن هذا التحول النوعي في نتائج أعمال الناقل الوطني يعكس نجاح خطط إعادة هيكلة منظومة العمل، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والتجاري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. ولم يقتصر هذا النجاح على الجانب المالي فحسب، بل امتد ليعزز الثقة الدولية في قطاع الطيران المصري، متمثلاً في استعادة الشركة عضويتها بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) واستضافتها لاجتماعات الاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO)، إلى جانب تصدرها للمشهد الإفريقي بحصولها على المركز الأول قاريأً في خدمات الضيافة والدرجة السياحية.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الشركة على لعب دور محوري في دعم الاقتصاد القومي، وجذب المزيد من التدفقات السياحية والاستثمارية، عبر منظومة تشغيلية متكاملة توازن بين كفاءة الأداء المالي والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وفق أحدث المعايير الدولية.