ضربة بريطانية لموسكو.. عقوبات تطارد أكبر 10 شركات روسية منتجة للنفط

أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات جديدة على أكبر 10 شركات منتجة للنفط في روسيا، في خطوة تهدف إلى تكثيف الضغط على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.

عقوبات بريطانية ضد روسيا

وصرح رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، بأنه يكشف عن "حزمة من العقوبات الجديدة الصارمة، الرامية إلى تضييق الخناق على إيرادات روسيا النفطية، والدفع نحو إنهاء حرب الكرملين التي لا مبرر لها"، وذلك بالتزامن مع اجتماع القادة الأوروبيين في دبلن لإجراء محادثات تركز على الصراع، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الفنلندي، يوم الخميس، أن قواته رصدت "ضربة" استهدفت سفينة حربية روسية في بحر البلطيق قبل يوم واحد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوضع الأمني ​​في المنطقة لا يزال مستقراً.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات بشرية، أو ما الذي تسبب في هذه الضربة.

وذكرت وسائل إعلام إستونية، يوم الخميس، أن السفينة المعنية هي قطعة بحرية روسية صغيرة، وأنها عادت لاحقاً إلى سانت بطرسبرغ.

وقال متحدث باسم الجيش الفنلندي، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة "رويترز": "رصدت قوات الدفاع الفنلندية... ضربة استهدفت سفينة حربية روسية في منطقة خليج فنلندا، وتابعت تطورات الموقف".

وأضاف المتحدث أن فنلندا لا تواجه أي تهديد عسكري مباشر في الوقت الراهن. ورفضت قوات الدفاع تقديم مزيد من التفاصيل حول موقع الحادث أو توقيته، أو كيفية رصده.