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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تشارك في المؤتمر الـ31 للأمم المتحدة كوب31 بشأن تغير المناخ بتركيا

روسيا تشارك فى المؤتمر الـ31
روسيا تشارك فى المؤتمر الـ31
أ ش أ

افتُتح اليوم الأربعاء الجناح الروسي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الـ31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب31"، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، تحت شعار "روسيا: أرض الحلول المناخية – 17 هدفًا للتنمية المستدامة في 11 يومًا"، ليكون منصة لعرض التجارب والإمكانات الروسية في تنفيذ مشاريع مناخية مشتركة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

ويستمر الجناح في تقديم أنشطته طوال أيام المؤتمر الـ11، من خلال برنامج يتضمن مناقشات حول الطاقة والصناعة والتنمية الحضرية والنظم البيئية الطبيعية والعلوم والأمن الغذائي، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول التكنولوجية والابتكارات، التي طوّرتها شركات روسية، والتي تتمتع بإمكانات واعدة للتعاون الدولي حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك".

وزار الجناح رئيس الوفد الروسي، ومستشار الرئيس الروسي لشؤون المناخ، روسلان إيدلغيرييف، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، فيما يشارك الوفد الروسي، الذي يضم ممثلين عن قطاعات عدة، بفاعلية في أعمال المؤتمر، مؤكدًا انفتاح موسكو على الحوار والتعاون في القضايا المناخية.

و بدوره قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف: "تغيّر المناخ يمثل تحدّيًا حقيقيًا لروسيا، إذ أن معدل الاحترار في أراضيها يفوق المتوسط العالمي بمقدار 2.5 مرة، ويرتفع في منطقة القطب الشمالي إلى 3.7 مرة، الأمر الذي ينعكس بالفعل على البنية التحتية وقطاعات الطاقة والنقل والزراعة".

وأضاف ريشيتنيكوف: "تعتمد روسيا إستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل خفض الانبعاثات، والتكيّف مع المخاطر المناخية، وتهيئة الظروف الملائمة لتنمية البلاد"، مشيرًا إلى أن "موسكو تركّز، على هامش المؤتمر، على تحقيق نتائج عملية في المشاريع المناخية، وتوسيع نطاق الحلول التي أثبتت فاعليتها في مختلف الأقاليم الروسية".

وفى السياق، قال الرئيس التنفيذي لمركز البحوث الإستراتيجية الروسي بافل سميلوف أن "البرنامج، الذي أُعدّ بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، يستعرض حلولًا مناخية متنوعة، تشمل التكيّف الحضري وتطوير الطاقة النظيفة وتمويل المشاريع المناخية، بالإضافة لمناقشة آليات تطبيقها عمليًا، بما في ذلك البيانات اللازمة لتقييم المخاطر المناخية، وسبل مراعاتها عند تطوير البنية التحتية، والأدوات المتاحة لجذب الاستثمارات".

وأكد أن "موسكو تولي أهمية خاصة لتهيئة الظروف، التي تتيح للمشاركين إيجاد شركاء جدد، وتبادل الخبرات بشأن تنفيذ المشاريع، والتوصل إلى اتفاقيات تمهد للتعاون المستقبلي".

الجناح الروسي فعاليات الأمم المتحدة

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