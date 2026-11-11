خبير بمركز الأهرام: آيزنكوت لا يعتبر بديلًا مختلفًا عن التيار اليميني الحالي في إسرائيل

أكد الدكتور سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن هناك قصورًا في فهم طبيعة المجتمع الإسرائيلي من الداخل، مشيرًا إلى أن استيعاب توجهاته السياسية يتطلب فهم ثقافته وتاريخ الحركة الصهيونية والتيارات الفكرية التي تشكل منها.



وأوضح "عكاشة" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "العاشرة"، مساء الأربعاء، أن الحركة الصهيونية شهدت ثلاثة تيارات رئيسية، كان من بينها التيار العملي الذي أسهم في تأسيس دولة إسرائيل، بينما ظل تيار اليمين خارج السلطة حتى عام 1977، ولم يشارك في حكومات اليسار، الذي كان يمثل التيار الثقافي المتشابك مع الاتجاهات الليبرالية.

وأشار إلى أن صعود اليمين الإسرائيلي بدأ مع مرحلة أرييل شارون، ليصبح التيار الحاكم في إسرائيل منذ عام 2001، لافتًا إلى أن الأوضاع ازدادت تطرفًا عقب الانتفاضة الفلسطينية، حيث أصبح اليمين أكثر تشددًا وميلًا إلى تصفية القضية الفلسطينية، مع بروز شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وأضاف أن إيزنكوت لا يعتبر بديلًا مختلفًا عن التيار اليميني الحالي، في ظل التحولات التي شهدها المجتمع الإسرائيلي، مؤكدًا أن قطاعات واسعة من الإسرائيليين لم تعد تتقبل أي حديث عن حل الدولتين.