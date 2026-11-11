150 ألف خيمة تنتظر على أبواب غزة.. الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بتعطيل دخول المساعدات الشتوية

كشفت الأمم المتحدة عن وجود أكثر من 150 ألف خيمة مخصصة لإيواء النازحين الفلسطينيين، تنتظر خارج قطاع غزة الحصول على موافقة إسرائيلية للسماح بدخولها، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار نقص المأوى والإمدادات الشتوية.



وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الخيام اشترتها جهات إنسانية ودول أعضاء، لكنها لا تزال عالقة خارج القطاع بسبب عدم صدور التصاريح اللازمة من السلطات الإسرائيلية.



وأوضح حق أن الشحنات تشمل 117 ألف خيمة مقدمة من لجنة الإغاثة المصرية في مدينة العريش، مشيراً إلى أن دخولها يتطلب تعاون السلطات الإسرائيلية ومنح الموافقات اللازمة، وليس مجرد توفير تكاليف النقل.



وأضاف أن سرعة وصول الخيام إلى النازحين ستتوقف على إمكانية الوصول إلى المعابر وسرعة استكمال الإجراءات، مؤكداً استعداد الأمم المتحدة لإدخالها فور الحصول على التصاريح.



الأمم المتحدة: انتظار الحكومة الإسرائيلية ليس مبرراً



من جانبه، قال رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، توم فليتشر، إن انتظار تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة لا يمثل مبرراً مقبولاً لتأخير إدخال الإمدادات الشتوية الأساسية إلى قطاع غزة.



وأوضح فليتشر أن الأمم المتحدة أعدت خطة لتوفير الاحتياجات العاجلة، تشمل الملاجئ المتينة والملابس الشتوية والبطانيات والفراش ووسائل التدفئة الآمنة، إلى جانب المولدات والوقود وقطع الغيار والمعدات اللازمة لضخ المياه وإزالة الأنقاض والتعامل مع الذخائر المتفجرة.



وطالب بفتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، والسماح للمنظمات الإنسانية بمواصلة عملها، وإتاحة المجال أمام الأسواق التجارية للعمل، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة الإغاثة وإنهاء معاناة السكان.





الفيضانات تفاقم أزمة الصرف الصحي



وفي سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الصرف الصحي في غزة عقب الفيضانات التي شهدها القطاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن أضرار الحرب أدت إلى توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل.



وقال فرحان حق، نقلاً عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إنه لا توجد أي محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تعمل حالياً في القطاع.



وأضاف أن مياه الأمطار المختلطة بمياه الصرف الصحي في مدينة غزة تهدد بالفيضان من حوض تصريف مياه الأمطار في منطقة الشيخ رضوان، في ظل عمل مضختين فقط من أصل ست مضخات.



وأشار إلى أن اليونيسف تسعى منذ أكثر من عام للحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية لإدخال المعدات اللازمة لإصلاح المنشأة، مؤكداً الحاجة الملحة إلى التمويل والموافقات الإسرائيلية لإدخال الإمدادات والآلات الضرورية.



حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة



وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت، وفق الأرقام الواردة في البيان، عن استشهاد أكثر من 74 ألفاً و600 فلسطيني وإصابة نحو 176 ألفاً آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.



كما تسببت الحرب في تدمير نحو 90% من البنية التحتية للقطاع، ما فاقم أزمات السكن والمياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية، وزاد احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.