طائرات إسرائيلية تستهدف بناية سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

استهدفت طائرات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، في تصعيد جديد للعمليات العسكرية داخل القطاع، وسط حالة من التوتر الميداني واستمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق متفرقة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت البناية السكنية في حي التفاح، دون أن تتضح على الفور طبيعة الأضرار الناجمة عن الاستهداف أو الحصيلة النهائية للضحايا والمصابين، كما لم تتوافر تفاصيل مؤكدة بشأن عدد السكان الموجودين داخل المبنى وقت القصف.

ويأتي الاستهداف في وقت يشهد فيه حي التفاح ومناطق شرقي مدينة غزة تحركات عسكرية إسرائيلية متواصلة، شملت عمليات قصف وإطلاق نار واستهداف مناطق سكنية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم.

وكان الحي قد شهد، الثلاثاء، استهدافًا إسرائيليًا بطائرة مسيّرة في محيط مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن سقوط 3 ضحايا وإصابة عدد من الأشخاص، وفق تقارير إعلامية فلسطينية.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بسقوط قتلى ومصابين جراء غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق مختلفة من القطاع، الأربعاء

وتثير هذه الاستهدافات مخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع، خصوصًا مع استمرار تعرض المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين للقصف.