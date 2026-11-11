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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: نستهدف توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية لخفض المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار خلال اللقاء
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار خلال اللقاء
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجونيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي،على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بواشنطنن، لبحث تعزيز التعاون لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوفير آليات تمويلية للمشروعات التنموية في مصر.

 تطوير حلول تمويلية

وأكد الوزير حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الوكالة في الحد من مخاطر الاستثمار وتيسير حصول المشروعات على التمويل، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية الواعدة.

وتناولت المباحثات تطوير حلول تمويلية تسهم في تحسين شروط التمويل وتيسير التجارة الخارجية، بما يدعم توسع القطاع الخاص وزيادة استثماراته، مع الاتفاق على التنسيق مع الجهات المعنية وترتيب اجتماعات فنية مع ممثلي الوكالة لبحث آليات التعاون والخطوات المقبلة.

ومن جانبه، استعرض جونيد كمال أحمد دور المؤسسة ومنصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي في حشد التمويلات الدولية والحد من المخاطر الاستثمارية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الوكالة لتعزيز التعاون مع مصر. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتنظيم لقاءات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستكشاف فرص جديدة للتعاون.

وزير الاستثمار الاستثمارات الأجنبية القطاع الخاص المخاطر الاستثمارية البنك الدولي

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