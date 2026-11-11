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الاتحاد الإفريقي يبحث مع مبعوث أممي جهود وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة في السودان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الإفريقي يبحث مع مبعوث أممي جهود وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة في السودان

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
أ ش أ

بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، الجهود الدبلوماسية والوساطات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار ودفع مسار التسوية السلمية للأزمة السودانية؛ بما في ذلك انخراط الاتحاد الإفريقي مع المجموعة الخماسية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم، المبعوث الأممي بمقر الاتحاد في أديس أبابا، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التحركات الرامية إلى إنهاء الأزمة السودانية.

وأشاد هافيستو بقيادة الاتحاد الإفريقي واستمرار تواصله مع الأطراف السودانية المعنية لمعالجة الأزمة السياسية والإنسانية، كما رحب بخطط رئيس المفوضية لإعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي في الخرطوم.

واستعرض يوسف جهود الاتحاد الإفريقي، الدبلوماسية واتصالاته مع الأطراف السودانية، بما في ذلك التحركات التي يقودها الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق ورئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالسودان، محمد بن شمباس، والممثل الخاص لرئيس المفوضية ورئيس مكتب الاتصال الإفريقي في السودان، السفير محمد بلاعيش، فضلا عن التنسيق مع المجموعتين الخماسية والرباعية.

وجدّد رئيس المفوضية موقف الاتحاد الإفريقي الداعي إلى أن يستند أي مسار موثوق ومستدام لتسوية الأزمة إلى الشمولية، وأن يكون بقيادة وملكية سودانية، مع وضع الشعب السوداني في صدارة العملية السياسية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق الوثيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.. وشددا على الدور المحوري للاتحاد في تيسير العملية السياسية، معربين عن بالغ القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، والضرورة الملحة للتحرك من أجل تخفيف معاناة الشعب السوداني.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المبعوث الشخصي لأمم المتحدة إلى السودان

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