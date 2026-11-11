خطأ إداري وجار التحقيق| سموحة يكشف تفاصيل أزمة عقد لاعب الأهلي.. خاص

كشفت تفاصيل عقد اللاعب ياسين عبدو، لاعب كرة السلة، والمنضم حديثًا إلى صفوف نادي سموحة قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، عن اقتراب القيمة المالية للصفقة من 850 ألف جنيه، شاملة الضرائب.

وتأتي الصفقة في إطار تدعيم صفوف فريق سموحة بعناصر جديدة، حيث انتقل ياسين عبدو من الأهلي إلى الفريق السكندري بعقد إعارة يمتد لموسم واحد.

وتشير تفاصيل المستندات الخاصة بالتعاقد إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة تقترب من 850 ألف جنيه، متضمنة الضرائب، وفقًا للتفاصيل الواردة في العقد.

وأثار العقد جدلا وساعا على الساحة الرياضية بخصوص عقد اللاعب ياسين عبدو

رد نادي سموحة على عقد ياسين عبدو

تواصل موقع «صدى البلد» مع أحد مسؤولي نادي سموحة، لكشف حقيقة التفاصيل المتداولة بشأن عقد ياسين عبدو، لاعب كرة السلة، والمنضم حديثًا إلى صفوف الفريق السكندري قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويأتي التواصل في إطار التحقق من القيمة المالية للتعاقد، والتي تقترب من 850 ألف جنيه شاملة الضرائب، وفقًا للمستندات والتفاصيل المتداولة بشأن الصفقة.

الواردة في عقد أحد اللاعبين، بعد اكتشاف اختلاف بين المبلغ المتفق عليه والمبلغ المثبت بالعقد.

وأكد المصدر أن القيمة المالية التي تم الاتفاق عليها عقب التعاقد مع اللاعب بلغت 450 ألف جنيه فقط، مشيرًا إلى أن هناك تحقيقات جارية لمراجعة القيمة المالية الواردة في العقد، والوقوف على المسؤول عن هذا الاختلاف، خاصة أن الاتفاق المسبق كان على التعاقد مع اللاعب مقابل 420 ألف جنيه فقط.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر الانتهاء من التحقيقات خلال الفترة المقبلة، وكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالأزمة، مع العمل على احتواء الموقف وإنهائه في أسرع وقت ممكن.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس إدارة نادي سموحة عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الأزمة، وبحث ملابسات تسريب عقد اللاعب، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وشارك ياسين عبدو بالفعل مع الفريق خلال الفترة الماضية، ونفذ التزاماته الفنية، حيث يتواجد ضمن صفوف الفريق منذ ما يقرب من شهرين، وهو ما يزيد من علامات الاستفهام حول استمرار أزمة مستحقاته المالية رغم مشاركته في المباريات والتدريبات.

وعلى جانب آخر، نجح الكابتن أشرف توفيق في تحقيق طفرة على مستوى إدارة ميزانية فريق كرة السلة، بعدما تمكن من تقليص النفقات بشكل كبير، لتصبح ميزانية اللعبة في المركز الرابع بين ميزانيات الألعاب الرياضية بالنادي، بعد كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد.

ورغم هذا التخفيض الكبير في الميزانية، استطاع أشرف توفيق الحفاظ على قوة الفريق والمنافسة بقوة، وقيادة سموحة للتواجد في المربع الذهبي لدوري كرة السلة، وهو ما يعكس قدراته الفنية والإدارية في تحقيق نتائج مميزة بإمكانيات مالية أقل، ويطرح تساؤلات حول أسباب تعقيد ملف لاعب تم التعاقد معه بناءً على اختياره الفني.