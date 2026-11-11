قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بايدن: لم أكن لأخوض انتخابات 2024 لو علمت بإصابتي بالسرطان
الصحافة التركية تحتفي بمحمد صلاح بعد تألقه اللافت مع طرابزون سبور
شقق المصريين بالخارج.. هل يمكن بيع الوحدة بعد الحجز؟ تفاصيل شروط الاستلام والتنازل وطرق السداد
تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمناطق الجنوبية
الزمالك يحذّر شيكو بانزا قبل مواجهتي الجونة والأفريقي .. 20 نوفمبر موعدًا نهائيًا لعودته
طائرات إسرائيلية تستهدف بناية سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي باتجاه مكة المكرمة ومناطق أخري
في اليوم العالمي للعزوبية .. 5 فوائد نفسية مذهلة للعيش بدون الزواج
ترامب: انتصرنا في حربنا مع إيران ودمرنا قدراتها.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
باحث: إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب يفتح الباب لملاحقة مصادر التمويل
وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف عن 66 عاما
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطأ إداري وجار التحقيق| سموحة يكشف تفاصيل أزمة عقد لاعب الأهلي.. خاص

ياسين عبدو
ياسين عبدو
حسام الحارتي

كشفت تفاصيل عقد اللاعب ياسين عبدو، لاعب كرة السلة، والمنضم حديثًا إلى صفوف نادي سموحة قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، عن اقتراب القيمة المالية للصفقة من 850 ألف جنيه، شاملة الضرائب.

وتأتي الصفقة في إطار تدعيم صفوف فريق سموحة بعناصر جديدة، حيث انتقل ياسين عبدو من الأهلي إلى الفريق السكندري بعقد إعارة يمتد لموسم واحد.

وتشير تفاصيل المستندات الخاصة بالتعاقد إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة تقترب من 850 ألف جنيه، متضمنة الضرائب، وفقًا للتفاصيل الواردة في العقد.

وأثار العقد جدلا وساعا على الساحة الرياضية بخصوص عقد اللاعب ياسين عبدو

رد نادي سموحة على عقد ياسين عبدو

تواصل موقع «صدى البلد» مع أحد مسؤولي نادي سموحة، لكشف حقيقة التفاصيل المتداولة بشأن عقد ياسين عبدو، لاعب كرة السلة، والمنضم حديثًا إلى صفوف الفريق السكندري قادمًا من  الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويأتي التواصل في إطار التحقق من القيمة المالية للتعاقد، والتي تقترب من 850 ألف جنيه شاملة الضرائب، وفقًا للمستندات والتفاصيل المتداولة بشأن الصفقة.

الواردة في عقد أحد اللاعبين، بعد اكتشاف اختلاف بين المبلغ المتفق عليه والمبلغ المثبت بالعقد.

وأكد المصدر أن القيمة المالية التي تم الاتفاق عليها عقب التعاقد مع اللاعب بلغت 450 ألف جنيه فقط، مشيرًا إلى أن هناك تحقيقات جارية لمراجعة القيمة المالية الواردة في العقد، والوقوف على المسؤول عن هذا الاختلاف، خاصة أن الاتفاق المسبق كان على التعاقد مع اللاعب مقابل 420 ألف جنيه فقط.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر الانتهاء من التحقيقات خلال الفترة المقبلة، وكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالأزمة، مع العمل على احتواء الموقف وإنهائه في أسرع وقت ممكن.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس إدارة نادي سموحة عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الأزمة، وبحث ملابسات تسريب عقد اللاعب، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وشارك ياسين عبدو بالفعل مع الفريق خلال الفترة الماضية، ونفذ التزاماته الفنية، حيث يتواجد ضمن صفوف الفريق منذ ما يقرب من شهرين، وهو ما يزيد من علامات الاستفهام حول استمرار أزمة مستحقاته المالية رغم مشاركته في المباريات والتدريبات.

وعلى جانب آخر، نجح الكابتن أشرف توفيق في تحقيق طفرة على مستوى إدارة ميزانية فريق كرة السلة، بعدما تمكن من تقليص النفقات بشكل كبير، لتصبح ميزانية اللعبة في المركز الرابع بين ميزانيات الألعاب الرياضية بالنادي، بعد كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد.

ورغم هذا التخفيض الكبير في الميزانية، استطاع أشرف توفيق الحفاظ على قوة الفريق والمنافسة بقوة، وقيادة سموحة للتواجد في المربع الذهبي لدوري كرة السلة، وهو ما يعكس قدراته الفنية والإدارية في تحقيق نتائج مميزة بإمكانيات مالية أقل، ويطرح تساؤلات حول أسباب تعقيد ملف لاعب تم التعاقد معه بناءً على اختياره الفني.

ياسين عبدو كرة السلة نادي سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

"دمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية" ندوة بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية

رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يبحث تفعيل مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

جانب من الفعاليات

تمريض المنصورة تنظم الملتقى الثالث للطلاب الوافدين للعام الاكاديمي للطلاب الوافدين

بالصور

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها.. والجمهور يشيد بجمالها وأناقتها

نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد