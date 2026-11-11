النائب أحمد دياب يهنئ أبطال مصر بإنجازاتهم الدولية: شبابنا قادر على اعتلاء منصات التتويج العالمية

تقدم النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، بخالص التهنئة والفخر إلى أبطال مصر وبطلاتها، بمناسبة الإنجازات الرياضية المتميزة التي حققوها في البطولات والمحافل الدولية، مؤكدًا أن ما يحققه الرياضيون المصريون من انتصارات وميداليات يعكس حجم الموهبة والإصرار والعزيمة التي يمتلكها الشباب المصري، وقدرتهم على اعتلاء منصات التتويج ومنافسة أبطال العالم.

وأعرب دياب عن اعتزازه بما حققه أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية، ومن بينهم علي الرملي، بعد حصوله على الميدالية البرونزية في منافسات الجودو بأولمبياد الشباب داكار 2026، وسندس سنبل، التي حققت إنجازًا تاريخيًا بحصد ميدالية في منافسات الووشو كونغ فو، وعبد الرحمن يونس، الذي أحرز ثلاث ميداليات في بطولة العالم لرفع الأثقال، ونجح في تحطيم الرقم القياسي العالمي في المجموع، إلى جانب البطلة سارة سمير، التي وصل رصيدها إلى 16 ميدالية عالمية في مسيرتها الرياضية.

كما وجه التهنئة إلى عزمي محيلبة، بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في بطولة العالم للرماية وتأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وسارة حسني، لحصولها على فضية سلاح الشيش بأولمبياد الشباب، ومحمد إسماعيل، بعد فوزه ببرونزية رمي المطرقة وشملت التهنئة أيضًا يوسف حسن كمال، الحاصل على ذهبية التايكوندو، ويحيى خالد صوابي، المتوج بذهبية رمي القرص، وأحمد محمد زكي، الفائز ببرونزية الوثب العالي، والبطـل زين هشام، الذي حقق إنجازًا لافتًا بحصد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات السباحة بأولمبياد الشباب داكار 2026.

مصر تمتلك أجيالًا قادرة على صناعة الإنجاز

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أن هذه النجاحات ليست مجرد ميداليات تضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بل هي ثمرة سنوات من العمل والتدريب والتضحيات، ورسالة تؤكد أن مصر تمتلك أجيالًا قادرة على صناعة الإنجاز ورفع رايتها في أكبر المحافل الرياضية العالمية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في المواهب الرياضية الشابة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير برامج الرعاية والتأهيل والدعم الفني والنفسي للأبطال، بما يضمن استدامة الإنجازات وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة في البطولات العالمية والأولمبية.

وأكد دياب على أن أبطال مصر وبطلاتها يستحقون كل الدعم والتقدير، وأن ما يقدمونه من نماذج ملهمة يمثل مصدر فخر لكل المصريين، متمنيًا لهم مواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات، ليظل علم مصر مرفوعًا عاليًا على منصات التتويج الدولية.