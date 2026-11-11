وزيرة التنمية المحلية والبيئة تنقل رؤية مصر للعمل المناخي بقمة COP31 بتركيا

شاركت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة قادة مؤتمر الأطراف الـ 31 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، وتعقد القمة يومي 11 و12 نوفمبر 2026 تحت شعار "نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل"، ويستضيف الجانب التركي المؤتمر ، بينما تقود أستراليا المسارات التفاوضية، وذلك بحضور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، والسيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وكوكبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلي 95 دولة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تتطلع لنجاح المؤتمر في الانتقال إلى التنفيذ الفعلي، عبر أربعة محاور تشمل: زيادة الكهرباء النظيفة، والتخارج من الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل المناخي الميسر للدول النامية، وتعزيز الصمود أمام الاحترار العالمي، لافتةً إلى تصدر ملفات الدعم المالي والتقني للدول النامية صدارة أجندة مناقشات مؤتمر المناخ الحالي، وسط مطالبات دولية متزايدة لتسريع التمويل الموجه لآليات التكيف مع التغيرات المناخية، ومواجهة الخسائر والأضرار، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون؛ بما يضمن حماية المجتمعات الأكثر هشاشة عالمياً.

وأوضحت أن المؤتمر يولي اهتماما خاصا بالروابط المباشرة بين التغير المناخي والأمن الغذائي، والزراعة، والصحة العامة، حيث ركزت الجلسات الافتتاحية على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز صمود الأنظمة الزراعية والغذائية في مواجهة الاضطرابات البيئية المتلاحقة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مصر تستعرض - خلال القمة - رؤيتها للعمل المناخي العادل، لافتةً إلى مشاركة مصر في جلسة وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة (D-8)، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية لتعزيز الاستثمار الأخضر.