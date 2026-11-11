يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة علي ماهر، مواجهتين متتاليتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في إطار سعي الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز صدارتهم للمجموعة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهتين بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد توازنه بفوز عريض على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، عقب تعادله دون أهداف مع أنجولا في مستهل مشواره بالتصفيات.

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

وتُقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي في الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل 13 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي المنتخبان مجددًا في مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 17 من الشهر نفسه، على ملعب مالاوي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر مجموعة من أبرز عناصره، حيث يتواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء في حراسة المرمى، إلى جانب أسماء مثل محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني في الدفاع، ومروان عطية وناصر ماهر وزيزو وتريزيجيه في الوسط، بينما يقود محمد صلاح وعمر مرموش الخط الهجومي، مع حمزة عبد الكريم ومحمود ممدوح. ويُذكر أن توقيت مصر ومالاوي يتطابق خلال موعد مباراة الإياب، دون وجود فارق زمني بين البلدين.