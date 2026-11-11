قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المغرب الفاسي لضم أسامة نور الدين
بحرية الجيش الإيراني: حريق في ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بألغام بحرية
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر
محمد العدل: إنجازات حسام حسن ستضع علي ماهر تحت ضغط كبير
الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن شركة الكرة.. لا بيع للأصول ولا اتفاق مع مستثمرين حتى الآن
وزير الخزانة الأمريكي يهرب للإقامة في قاعدة عسكرية خوفًا على حياته
رئيس النواب يشارك في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان
اليوم.. محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس بالتجمع.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
غرامة تنتظر «شيكو بانزا» في الزمالك .. تحذير أخير قبل العودة إلى القاهرة
خبير مناخ يحذر: العالم يدفع فاتورة التغير المناخي.. والكوارث لم تعد مجرد تحذيرات
خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية
تراجع الدولار والريال السعودي وارتفاع اليورو.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة علي ماهر، مواجهتين متتاليتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في إطار سعي الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز صدارتهم للمجموعة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهتين بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد توازنه بفوز عريض على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، عقب تعادله دون أهداف مع أنجولا في مستهل مشواره بالتصفيات.

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

وتُقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي في الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبل 13 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي المنتخبان مجددًا في مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 17 من الشهر نفسه، على ملعب مالاوي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر مجموعة من أبرز عناصره، حيث يتواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء في حراسة المرمى، إلى جانب أسماء مثل محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني في الدفاع، ومروان عطية وناصر ماهر وزيزو وتريزيجيه في الوسط، بينما يقود محمد صلاح وعمر مرموش الخط الهجومي، مع حمزة عبد الكريم ومحمود ممدوح. ويُذكر أن توقيت مصر ومالاوي يتطابق خلال موعد مباراة الإياب، دون وجود فارق زمني بين البلدين.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي منتخب مصر مصر مالاوي تصفيات أمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

محمد فاروق

عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

السيول

مخاوف من مخاطر السيول في العراق.. وتحركات عاجلة للدفاع المدني

مضيق هرمز

الجيش الإيراني: اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري بمضيق هرمز

بالصور

طريقة عمل الكفتة المصرية في البيت مثل المحلات.. أسرار الطعم والتسوية

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة

طريقة عمل الفول بالأومليت في المنزل .. وصفة اقتصادية ومُشبعة

طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت

بالصور .. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

6 تعديلات بسيطة تجعل الإفطار أكثر صحة .. تقليل الدهون والسعرات الحرارية

كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد