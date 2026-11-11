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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا تعتقل أول أسير حرب إندونيسياً وسط تصاعد عمليات التجنيد الروسية

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا
خاطر عبادة

أعلنت أوكرانيا أنها ألقت القبض على أول أسير حرب إندونيسي، وسط ما وصفته بزيادة حادة في تجنيد روسيا من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

يأتي القبض على رجل من جاوة في أعقاب تقارير تفيد بتجنيد المئات من هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، في إطار سعي موسكو لتعزيز مجهودها الحربي.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أن الرجل البالغ من العمر 49 عاماً، والمنحدر من جاوة، ذهب إلى منطقة زابوروجيا الأوكرانية للمشاركة في هجوم روسي، لكنه تمكن من الوصول إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا بعد تعرض المجموعة لهجوم بطائرة مسيرة، وفقاً لمشروع "أريد أن أعيش" الحكومي الأوكراني. ثم أُسر على يد الأوكرانيين.

تجنيد 283 إندونيسيًا 

بحسب المشروع، تم تجنيد نحو 283 إندونيسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام للقتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا. وأشار إلى أن عدد المجندين من إندونيسيا لم يتجاوز 10 مجندين خلال السنوات الثلاث الماضية.

لم ترد السفارة الروسية في جاكرتا على الفور على الأسئلة المتعلقة بجهود التجنيد المزعومة، لكنها ليست المرة الأولى التي تسعى فيها روسيا إلى تجنيد مرتزقة أجانب لمجهودها الحربي.

تجنيد المئات في كينيا

في فبراير، أفادت أجهزة الاستخبارات الكينية أن أكثر من 1000 كيني تم استدراجهم للقتال لصالح روسيا.

وقد تم استدراج عدد متزايد من الأشخاص من دول أفريقية - بما في ذلك كينيا وأوغندا وجنوب أفريقيا - وأماكن أخرى إلى الخطوط الأمامية حيث تسعى روسيا للحصول على المساعدة لمواصلة حربها التي استمرت لأكثر من أربع سنوات بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

حثت جاكرتا هذا الشهر موسكو على ضمان عدم تجنيد أي إندونيسيين في جيشها، وذلك في أعقاب أنباء وفاة مواطن إندونيسي كان يخدم في الجيش في أكتوبر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإندونيسية إيفون ميوينجكانج: "طلبت الحكومة الإندونيسية من الحكومة الروسية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تجنيد أي إندونيسيين في الجيش الروسي أو أي منصب عسكري آخر في روسيا من خلال أي من السبل".

وأضافت أن إندونيسيا تشعر بقلق بالغ إزاء ممارسات التوظيف التي قد تشكل الاتجار بالبشر.

وبعد أيام، قالت الشرطة الإندونيسية إنها حددت شبكة للاتجار بالبشر تستهدف مواطنيها وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لتجنيد الضحايا.

وعدت الوظائف بفرص عمل مربحة في مجالات الخدمات اللوجستية وأمن الحدود والبناء الدفاعي، ولكن بعد أن سافر المتقدمون إلى روسيا، تم توجيههم لتوقيع عقود للعمل كمرتزقة، وتم نشر بعضهم في مناطق النزاع، حسبما ذكرت الشرطة.

تم تأسيس المبادرة الحكومية "أريد أن أعيش" في سبتمبر 2022 من قبل مقر التنسيق لأسرى الحرب بدعم من وزارة الدفاع الأوكرانية والاستخبارات الدفاعية (HUR).

صُمم هذا النظام للسماح للقوات العاملة، بما في ذلك الجنود الروس والرعايا الأجانب المجندين في الجيش الروسي، بالاستسلام بأمان والخروج من ساحة المعركة.

أسير حرب إندونيسي حرب أوكرانيا روسيا

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