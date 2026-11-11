إيناس الفرجاني: الجامعة العربية تواصل دعم الدول العربية صحيًا وإنسانيًا لمواجهة الأزمات

أكدت السفيرة إيناس الفرجاني، الوزير المفوض المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، حرص الجامعة وأمينها العام نبيل فهمي على مواصلة تقديم الدعم الصحي والإنساني للدول العربية الأعضاء التي تواجه أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات، ودعم قدرات النظم الصحية في المنطقة العربية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة إيناس الفرجاني خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، التي عقدت أمس الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية.

واستهلت الفرجاني كلمتها بالترحيب بأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة، ناقلة تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية وتمنياته الصادقة بالتوفيق والنجاح لأعمال الدورة، وأن تسهم مداولاتها وقراراتها في دعم العمل الصحي العربي المشترك وتعزيز الأمن الصحي العربي.

وتقدمت بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد عبد الغفار بمناسبة رئاسته أعمال الدورة الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، معربة عن ثقتها في أن تشهد الفترة المقبلة استكمال مسيرة المجلس وإنجاز البرامج والأنشطة الصحية التي سيقرها، بما يعكس الحرص على دعم مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الصحي.

تكريم الفائزين بجائزة الطبيب العربي

كما وجهت الفرجاني جزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد علي الغوج، وزير الصحة بدولة ليبيا، على ما بذله من جهود مخلصة خلال رئاسته أعمال الدورتين السابقتين للمجلس، والتي كان لها بالغ الأثر في إنجاح أعماله والخروج بقرارات نوعية أسهمت في تعزيز التعاون الصحي العربي.

وأعربت كذلك عن تقديرها للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس، لدعمه ومتابعته المستمرة لتنفيذ وتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس ومكتبه التنفيذي، كما وجهت الشكر إلى أصحاب المعالي أعضاء المكتب التنفيذي على جهودهم المتميزة في الإعداد والتحضير لأعمال الدورة.

وفي سياق متصل، قالت الفرجاني إن أعمال الدورة تشهد الاحتفاء بتكريم الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2026، والتي تضم عددًا من الفئات التي تحتفي بالتميز العلمي والبحثي والمهني والإنساني للأطباء العرب.

وأوضحت أن جائزة التفوق في البحث العلمي والابتكار منحت للأستاذ الدكتور فوزان بن سامي الكريع، أستاذ الوراثة البشرية بكلية الطب بالمملكة العربية السعودية.

كما حصل الأستاذ الدكتور محمد شريف محمد مختار، الأستاذ المتفرغ لأمراض القلب وطب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني بجمهورية مصر العربية، على جائزة التميز والريادة والأثر المهني الطبي.

وفاز الأستاذ الدكتور محمد محمود الطيب، نائب الوزير لشؤون الحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي بجمهورية مصر العربية، بجائزة الحكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية.

كما منحت الجائزة الاستثنائية في مجال طب الصمود للأستاذ الدكتور حسام أبو صفية، مرشح دولة فلسطين، تقديرًا لصموده في قطاع غزة، لا سيما أنه لم يكتف بدوره طبيبًا، بل أصبح رمزًا لاستمرارية المنظومة الصحية الفلسطينية في أصعب الظروف.

وأكدت الفرجاني، أن جائزة الطبيب العربي أقرها مجلس وزراء الصحة العرب تقديرًا وعرفانًا لما يقدمه الأطباء العرب من جهود إنسانية وعلمية نبيلة في خدمة صحة الإنسان، وتعكس إيمان المجلس العريق بدور الكفاءات الطبية العربية وقدرتها على الإبداع والتميز والعطاء داخل أوطانها وخارجها، فضلًا عن تقدير العلم والمهنية الطبية والرسالة الإنسانية السامية.

الدعم الصحي والإنساني وتعزيز الأمن الصحي العربي

وأكدت الفرجاني حرص جامعة الدول العربية وأمينها العام على مواصلة تقديم الدعم الصحي والإنساني إلى الدول الأعضاء التي تواجه أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي لمواجهة هذه التحديات.

وأشارت إلى أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات مجلس وزراء الصحة العرب سنويًا، في إطار العمل على تعزيز قدرات النظم الصحية في العديد من الدول الأعضاء.

وأضافت أن جامعة الدول العربية تقدر دور المجلس وما يصدر عنه من قرارات لدعم القطاعات الصحية العربية، وما تقدمه الدول العربية من مساعدات فنية وإنسانية للتخفيف من معاناة الدول الأقل نموًا، تحقيقًا للأمن الصحي العربي في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، والتحديات الصحية الجسيمة التي تواجه الدول العربية.

الاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة

وفيما يتعلق بتبادل الخبرات العربية الناجحة والرائدة في المجالات الصحية، أوضحت الفرجاني أن هذا الملف يعد من أهم الموضوعات التي يحرص مجلس وزراء الصحة العرب على طرحها سنويًا، لما يعكسه من روح التعاون وتبادل الخبرات واستعراض قصص النجاح بين الدول العربية.

وفي هذا الإطار، استعرضت عددًا من التجارب الصحية العربية، من بينها طلب المملكة المغربية تكريم تجربتها في إنتاج الأدوية المشتقة من الدم عن طريق تجزئة البلازما، والتجربة المقدمة من دولة الكويت بشأن الارتقاء بالرعاية الصحية الرقمية، إلى جانب تجربة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطبيق الطب عن بُعد من خلال إنشاء مركز الصحة الرقمية الأردني.

وثمنت الفرجاني اهتمام مجلس وزراء الصحة العرب بدور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، والذي تُوّج باستضافة جمهورية مصر العربية المؤتمر العربي الثاني للكفاءات الصحية المهاجرة، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، امتدادًا للمؤتمر العربي الأول الذي انعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2020.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، دعمًا للقطاعات الصحية في المنطقة العربية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية غدًا خلال فعاليات المؤتمر العربي الثاني للكفاءات الصحية المهاجرة.

وأضافت الفرجاني، أن جدول أعمال الدورة الخامسة والستين يتضمن متابعة الاستراتيجية العربية لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، والملحق الخاص بصحة المراهقين والمراهقات.

كما يتضمن متابعة الهيئات والكيانات الصحية العربية المنبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب، وفي مقدمتها الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.

وأشارت إلى أن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تشمل أيضًا النظر في الاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2027، واليوم العربي للإنسانية بلا حدود، وتأسيس مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية، إلى جانب تكثيف الجهود العربية لمكافحة المخدرات.

وأكدت الفرجاني، أن جامعة الدول العربية تحرص بصورة كاملة على متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب، والتنسيق مع الشركاء من الهيئات الأممية والتحالفات العربية والإقليمية المعنية، ودعم الدول الأعضاء في تعزيز قدرات نظمها الصحية، ومساندة البرامج والأنشطة الوطنية، فضلًا عن تقديم المساعدات الصحية والإنسانية العاجلة في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية.

وفي ختام كلمتها، شددت على أهمية الاستراتيجية العربية للتغطية الصحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتمويل أنشطة وبرامج مجلس وزراء الصحة العرب وتنفيذ قراراته من خلال اللجان الفنية والملتقيات وورش العمل والفعاليات المختلفة.

كما وجهت الشكر إلى الدول التي أوفت بمساهماتها لعام 2026 في موازنة الصندوق، مؤكدة أهمية هذه المساهمات في دعم أنشطة المجلس وبرامجه، واختتمت كلمتها بتمنياتها لأعمال الدورة الخامسة والستين كل التوفيق والنجاح.