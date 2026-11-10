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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

برئاسة مصر.. مجلس وزراء الصحة العرب يقر مواصلة دعم 3 دول عربية

مجلس وزراء الصحة العرب
مجلس وزراء الصحة العرب
أ ش أ

 قرر مجلس وزراء الصحة العرب مواصلة تقديم المساعدات الصحية والانسانية إلى كل من اليمن والسودان وفلسطين؛ لتعزيز الاستجابة للاحتياجات الصحية والإنسانية لهذه الدول، وذلك في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية وما تفرضه من تحديات متزايدة على النظم والخدمات الصحية فيها.

جاء ذلك في القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ65 التي عقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

كما أقر المجلس شعار يوم الصحة العربي لعام 2027، وهو "الصحة في عصر الابتكار والذكاء الاصطناعي"، وطلب المجلس من الدول الأعضاء الاحتفاء بهذا اليوم الذي يصادف ذكرى تأسيس مجلس وزراء الصحة العرب.

وأشاد بدور الصندوق العربي للتنمية الصحية في تقديم الدعم العاجل من مساعدات طبية وإنسانية الى الدول العربية الأعضاء، في حالات الأزمات والكوارث والطوارئ الصحية، التي من شأنها تعزيز دور القطاعات الصحية العربية في الدول المتضررة.

وتضمن جدول أعمال المجلس عرض للتجارب الصحية الناجحة والرائدة، ومنها تجربة المملكة المغربية بشأن إنتاج الأدوية المشتقة من الدم عن طريق تجزئة البلازما، وتجربة دولة الكويت بشأن الابتكار في الرعاية الصحية الرقمية، وتجربة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطبيق الطبابة عن بعد من خلال إنشاء مركز الصحة الرقمية الأردني.

وكان مجلس وزراء الصحة العرب قد عقد اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس التحضيري، صباح اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان رئيس المكتب التنفيذي، والوزراء أعضاء المكتب التنفيذي.

مجلس وزراء الصحة العرب المساعدات الصحية اليمن

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