جامعة الأزهر: واقعة اختطاف مريض من مستشفى الزهراء الجامعي لا أساس لها من الصحة

نفت جامعة الأزهر صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن اختطاف مريض من مستشفى الزهراء الجامعي، مؤكدة أن الواقعة لا أساس لها من الصحة، وأن المريض لم يتعرض للاختطاف أو الفقدان داخل المستشفى.

وأوضحت الجامعة، في بيان توضيحي صادر عن مركزها الإعلامي، أن نجل المريض كان نائمًا لمدة ساعتين، وعندما استيقظ بحث عن والده فلم يجده في سريره، فاعتقد اختفاءه من المستشفى، وادعى تعرضه للاختطاف، قبل أن يتبين لاحقًا وجود والده داخل دورة المياه بالطابق التاسع بالمستشفى.

وأضافت الجامعة أنه عقب التأكد من وجود المريض وسلامته، تقدم نجله، ناشر الفيديو، وأفراد أسرته باعتذار إلى إدارة مستشفى الزهراء الجامعي والعاملين بها، عما حدث وما ترتب عليه من تداول ادعاءات غير صحيحة بشأن اختفاء المريض أو اختطافه من داخل المستشفى.

جامعة الأزهر تحذر من تداول المعلومات غير الموثقة

وناشدت الجامعة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو نقل أي معلومات تتعلق بها، مشددة على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على البيانات الصحيحة، وعدم الاعتماد على روايات غير مؤكدة.

كما دعت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المتداولة بدافع التأثر العاطفي، أو المساهمة في نشرها قبل التحقق من صحتها من خلال المصادر الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات وإثارة البلبلة.

وأكدت جامعة الأزهر حرص مستشفياتها الجامعية على أداء رسالتها الطبية والإنسانية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والحفاظ على سلامتهم، مشددة على أهمية التأكد من الحقائق قبل تداول أي ادعاءات قد تسيء إلى المؤسسات الطبية والعاملين بها.