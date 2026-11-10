حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبدى غضبه بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن إم تي أي" أن ياسر إبراهيم كان على علم بانضمامه مع حسام حسن قبل أن يتفاجأ باستبعاده من القائمة.



وأوضح أن ياسر إبراهيم قد شارك قبل التوقف الدولي ولكن لابد أن نلتمس العذر للكابتن علي ماهر، مجرد 24 ساعة فقط.

واختتم أن استبعاد ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر لا يعني عدم وجوده مستقبلا، بل سيكون له فرصة الانضمام مرة أخرى.