أرفض عالم السياسة.. وايت يرفض عرض ترامب ليكون المتحدث باسم البيت الأبيض

رفض دانا وايت، رئيس بطولة الفنون القتالية المختلطة «UFC»، عرضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، مؤكدا عدم رغبته في خوض العمل السياسي، وذلك بعدما طرح ترامب اسمه للمنصب على سبيل المزاح.

وقال وايت، الذي يعد من أبرز مؤيدي ترامب، خلال ظهوره إلى جانب الرئيس الأمريكي في قاعة الإحاطة الصحفية بالبيت الأبيض: «شكرا على هذا العرض، لكنني لا أريد خوض غمار السياسة».

ورد ترامب، مظهرا علامات الحزن، بالقول: «أنا محطم لسماع ذلك»، مشيدا بوايت ووصفه بأنه «رجل رائع»، قبل أن يمازحه قائلا إن مشكلته الوحيدة أنه يتحدث لبعض الوقت قبل أن ينهال على الآخرين بالضرب المبرح، في إشارة إلى طبيعة رياضة الفنون القتالية التي يقودها.

من جانبه، وصف وايت الساعات الأربع والعشرين التي أعقبت إعلان ترامب ترشيحه للمنصب بأنها كانت «جنونية تماما»، في ظل الاهتمام الذي أثاره المقترح وتداوله على نطاق واسع.

وكان ترامب قد أثار التكهنات بشأن إمكانية تعيين وايت متحدثا باسم البيت الأبيض، السبت الماضي، عبر منشور على منصته «تروث سوشال»، قبل أن يوضح لاحقا أن الأمر لم يتجاوز المزاح.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه منصب المتحدث باسم البيت الأبيض شاغرا، منذ مغادرة كيتي زاكارايا المنصب في 16 أكتوبر الماضي، بعد أقل من أسبوع على تعيينها، وذلك عقب الإحاطة الصحفية الوحيدة التي قدمتها، والتي أثارت انتقادات، إلى جانب اتهامات تتعلق بتقديم معلومات غير صحيحة بشأن مؤهلاتها القانونية.

وتزامن طرح اسم وايت مع مرور إدارة ترامب بمرحلة من الضغوط السياسية، عقب المكاسب الكبيرة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وفقا لما أوردته التقارير.