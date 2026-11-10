دعاء الفجر في آخر يوم من جمادى الأولى.. أدعية الرزق والمغفرة واستقبال الشهر الجديد

مع حلول آخر يوم من شهر جمادى الأولى، يحرص الجميع على ترديد دعاء الفجر في آخر يوم من جمادى الأولى، من أجل طلب الرزق والبركة وتيسير الأمور، سائلين الله أن يختم الشهر بالمغفرة والقبول، وأن يبلغهم الشهر الجديد وهم في خير وعافية؛ حيث يعد دعاء الفجر من الأعمال التي يحرص عليها المسلم لذا نعرض في السطور التالية أفضل الأدعية التي تجلب لك خيري الدنيا والآخرة.

دعاء الفجر في آخر يوم من جمادى الأولى

يمكن للمسلم أن يردد ما يشاء من الأدعية في فجر آخر يوم من شهر جمادى الولى وإليكم أفضل صيغ الدعاء:

- اللهم اختم لنا شهر جمادى الأولى بالمغفرة والرحمة، واكتب لنا فيه قبول الأعمال وصلاح الأحوال، وبلغنا الشهر القادم ونحن في صحة وعافية.

- اللهم اجعل آخر أيام هذا الشهر نهاية لكل هم، وبداية لكل خير، وافتح لنا أبواب رزقك ورحمتك وفضلك.

- اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي، واكتب لنا من الأقدار أجملها، ومن الأرزاق أوسعها، ومن الخيرات أكملها.

- اللهم في هذا الفجر ارزقنا راحة البال، وسعة الرزق، وقضاء الحوائج، وتفريج الكروب، واستجابة الدعاء.

- اللهم لا تجعل لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها لنا.

دعاء الفجر لقضاء الحاجة الذي لا يرد

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم.

اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ. لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللهم الراحة اللهم الاطمئنان اللهم راحه البال اللهم الرضا اللهم الأمان اللهم السعادة، اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا. (دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام.

دعاء الفجر للرزق ونيل البركات

يستطيع المسلم أن يدعو الله بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وأن يردد أدعية الفجر للرزق ومنها أدعية واردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولعل أبرزها: