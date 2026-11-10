ترامب: إيران انتهت عسكريا فعليا لقد قُطـ عـت رأسها ونبحث عن حل للنووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران انتهت فعليا من الناحية العسكرية، معتبرا أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربة كبيرة، وأن الولايات المتحدة تعمل حاليا على الإبقاء على الوضع القائم، بالتوازي مع مساعيها للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف ترامب، خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء القطري، أنه يعتقد أن الحرب في إيران انتهت فعليا من الناحية العسكرية، قائلا: «انتهت إيران فعليا من الناحية العسكرية، ونحن نحافظ فقط على الوضع القائم»، مضيفا أن إيران «قُطعت رأسها».

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن اللجوء إلى عمل عسكري جديد ضد إيران لا يبدو ضروريا في الوقت الراهن، في ظل ما وصفه بانتهاء قدراتها العسكرية، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في ضمان التوصل إلى حل مستدام يمنع استمرار التهديد المرتبط ببرنامجها النووي.

وأوضح ترامب أن العمل العسكري ضد إيران «لا يبدو ضروريا للغاية» في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد تغيير الموقف إذا طرأت تطورات جديدة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية لا تزال مستعدة للتحرك عند الضرورة.

وجاءت تصريحات ترامب عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، وسط مساعٍ إقليمية لتجنب استئناف المواجهات العسكرية والتوصل إلى تفاهمات بشأن الملف النووي الإيراني.