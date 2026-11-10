ترامب: بايدن أنفق مليارات الدولارات على أوكرانيا بصورة لا تصدق دون مقابل لأمريكا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلفه جو بايدن، بسبب حجم المساعدات المالية والعسكرية التي قدمتها إدارته إلى أوكرانيا، قائلا إن واشنطن أنفقت مليارات الدولارات بصورة غير مسبوقة لدعم كييف خلال الحرب مع روسيا.

وقال ترامب إن إدارة بايدن قدمت دعما ضخما لأوكرانيا دون الحصول على مقابل مناسب للولايات المتحدة، معتبرا أن تلك الأموال والمعدات العسكرية كان من الممكن استخدامها لتعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية.

وتأتي انتقادات ترامب في سياق اعتراضاته المتكررة على سياسة الإدارة الديمقراطية السابقة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، إذ سبق أن اتهم بايدن باستنزاف المخزونات العسكرية الأمريكية من خلال إرسال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى كييف.

وكان ترامب قد زعم في تصريحات سابقة أن إدارة بايدن قدمت لأوكرانيا نحو 350 مليار دولار في صورة أموال ومعدات عسكرية، وهو رقم محل خلاف؛ إذ تشير بيانات رقابية أمريكية إلى أن نحو 183 مليار دولار أُتيحت لدعم أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، بخلاف قرض بقيمة 20 مليار دولار.

وتعكس تصريحات ترامب استمرار انتقاده لحجم الانخراط الأمريكي في الحرب، ومطالبته الدول الأوروبية بتحمل نصيب أكبر من تكاليف دعم أوكرانيا، بدلا من الاعتماد على التمويل الأمريكي.