أبو رمضان يشرح لعبد الغفار حجم تحديات القطاع الصحي الفلسطيني جراء الحرب

التقى وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، الاثنين، وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، لبحث سبل تعزيز التعاون الطبي والصحي المشترك، وتطوير آليات الدعم المصري للقطاع الصحي الفلسطيني، في ظل التحديات الإنسانية والصحية المتفاقمة جراء العدوان الإسرائيلي.

واستهل الدكتور ماجد أبو رمضان اللقاء بالترحيب بنظيره المصري، ناقلًا تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني وجهودها المتواصلة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى من قطاع غزة.

واستعرض الوزير أبو رمضان التداعيات الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على المنظومة الصحية في قطاع غزة، وما تعرضت له المستشفيات والمراكز الصحية والبنى التحتية من دمار واسع، إلى جانب استهداف الكوادر الطبية والمنشآت الصحية، مما فاقم من معاناة المرضى والجرحى في القطاع الصحي .

تحديات القطاع الصحي الفلسطيني

كما تناول اللقاء التحديات المتصاعدة التي تواجه القطاع الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية، جراء الاعتداءات الإسرائيلية والقيود المفروضة على حركة المواطنين والمرضى والطواقم الطبية، وانعكاساتها على إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتقديمها.

وأكد أبو رمضان تطلع الجانب الفلسطيني إلى توسيع آفاق الاستفادة من الخبرات المصرية والإمكانات المتقدمة للمؤسسات الطبية والتدريبية المصرية، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر الصحية الفلسطينية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي في خطط التعافي وإعادة اعمار القطاع الصحي الفلسطيني.

من جهته أعرب الوزير المصري عن حرص جمهورية مصر العربية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق ، مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها الطواقم الطبية الفلسطينية أثناء أداء رسالتها الإنسانية والوطنية رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الصعبة.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية السفير ناجي الناجي، ومسؤول الملف الطبي د.وائل أبو عون ، وسكرتير ثالث مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية عُلا عامر الجعب .

وحضر عن الجانب المصري الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، وعدد من مستشاري ومسؤولي الوزارة.