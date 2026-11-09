الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 زيادة مفاجئة، بعد حالة من التذبذب شهدتها أسعار الذهب خلال منتصف الأسبوع الماضي وحتى اليوم، بين ارتفاع وانخفاض، ليتفاجأ المواطنون في مصر اليوم بارتفاع أسعار الذهب، والذي جاء تزامناً مع الارتفاع العالمي في أسعار الذهب وارتفاع سعر الأوقية.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع، رغم الانخفاضات الطفيفة التي تحدث في بعض الأيام.

زيادة في أسعار الذهب اليوم

سجل سعر عيار 24 اليوم 7137 جنيها، بعد ما كان أمس 7103 جنيهات، ليسجل ارتفاعا بقيمة 34 جنيها.

فيما وصل سعر عيار 21 اليوم 6245 جنيها، بعد ما كان أمس 6215 جنيها، ليسجل ارتفاعا بقيمة 30 جنيها.

وسجل سعر عيار 18 اليوم 5353 جنيها، بعد ما كان أمس 5327 جنيها، ليسجل ارتفاعا بقيمة 26 جنيها.

فيا وصل سعر جنيه الذهب اليوم إلى 49960 جنيها، بعد ما كان أمس 49720 جنيها، ليسجل ارتفاعا بقيمة 240 جنيها.

ووصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 221985.51 جنيه، بعد ما كانت أمس 220928 جنيها، لتسجل ارتفاعا بقيمة 1057.51 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026

عيار 24: 7137 جنيها

عيار 21: 6245 جنيها

عيار 18: 5353 جنيها

جنيه الذهب: 49960 جنيها

أوقية الذهب: 221985.51 جنيه.