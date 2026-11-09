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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع في مصر تزامنا مع الارتفاع العالمي.. وزيادة مفاجئة في عيار 21 و24 اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر
ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 زيادة مفاجئة، بعد حالة من التذبذب شهدتها أسعار الذهب خلال منتصف الأسبوع الماضي وحتى اليوم، بين ارتفاع وانخفاض، ليتفاجأ المواطنون في مصر اليوم بارتفاع أسعار الذهب، والذي جاء تزامناً مع الارتفاع العالمي في أسعار الذهب وارتفاع سعر الأوقية.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع، رغم الانخفاضات الطفيفة التي تحدث في بعض الأيام.

زيادة في أسعار الذهب اليوم

سجل سعر عيار 24 اليوم 7137 جنيها، بعد ما كان أمس 7103 جنيهات، ليسجل ارتفاعا بقيمة 34 جنيها.

فيما وصل سعر عيار 21 اليوم 6245 جنيها، بعد ما كان أمس 6215 جنيها، ليسجل ارتفاعا بقيمة 30 جنيها.

أسعار الذهب الان

وسجل سعر عيار 18 اليوم 5353 جنيها، بعد ما كان أمس 5327 جنيها، ليسجل ارتفاعا بقيمة 26 جنيها.

فيا وصل سعر جنيه الذهب اليوم إلى 49960 جنيها، بعد ما كان أمس 49720 جنيها، ليسجل ارتفاعا بقيمة 240 جنيها.

ووصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 221985.51 جنيه، بعد ما كانت أمس 220928 جنيها، لتسجل ارتفاعا بقيمة 1057.51 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026

عيار 24: 7137 جنيها
عيار 21: 6245 جنيها
عيار 18: 5353 جنيها
جنيه الذهب: 49960 جنيها
أوقية الذهب: 221985.51 جنيه.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب في مصر اليوم سعر عيار ٢١ الآن سعر عيار ٢٤ الآن سعر عيار ١٨ الآن سعر الجنيه الذهب اليوم

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