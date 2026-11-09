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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر في بيروت: التعاون الصحي مع لبنان محور رئيسي بالعلاقات الثنائية

تميم خلاف
تميم خلاف
أ ش أ

أكد سفير مصر لدى لبنان تميم خلاف، حرص مصر على دعم لبنان الشقيق وتعزيز قدرات مؤسساته الوطنية، مشددا على أن التعاون في المجال الصحي يمثل أحد المحاور الرئيسية للعلاقات الثنائية، وأن مصر حريصة على تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجانب اللبناني بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء السفير تميم خلاف، اليوم “الاثنين” مع الدكتور ركان ناصر الدين وزير الصحة العامة اللبناني، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التغطية الصحية الشاملة وتنظيم قطاع الدواء.

وتناول اللقاء سبل دعم التعاون في مجال الصناعات الدوائية، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى البلدين لتطوير هذا القطاع الحيوي.

كما بحث الجانبان فرص الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير السياسات الصحية وآليات إدارة وتوفير الدواء، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والمؤسسية بين الجهات المعنية في البلدين، بما يعزز كفاءة القطاع الصحي ويدعم توافر الأدوية بجودة مناسبة، ويحقق المصالح المشتركة للجانبين في هذا المجال.

سفير جمهورية مصر العربية لبنان تميم خلاف

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