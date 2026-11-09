سقوط 127 مسلحا بين قتيل وجريح.. القوات اليمنية تشنّ مئات الضربات على الحوثيين

أعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، توجيه ضربات جوية ونارية مكثفة ضد مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعاتها وتعزيزاتها ووسائلها القتالية في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية، وذلك ضمن عملية «فجر اليمن».

17 غارة جوية و123 عملية للطيران المسيّر

وعلى صعيد العمليات الجوية، نفّذ الطيران الحربي 17 غارة جوية استهدفت مواقع وقدرات الميليشيا، فيما نفّذ الطيران المسيّر 123 عملية استهداف في جبهات الجوف ومأرب والمضاربة والجبهة الجنوبية الغربية، طالت مواقع قتالية وتجمعات وآليات ووسائل تابعة للميليشيا.

60 عملية للراجمات و782 للمدفعية

وعلى الصعيد البري، نفّذت وحدات الراجمات 60 عملية استهداف، فيما نفّذت مدفعية الميدان 782 عملية استهداف في مختلف الجبهات، استهدفت تحصينات الميليشيا ومرابض نيرانها ومواقع قناصتها وتجمعات عناصرها وتعزيزاتها.

127 قتيلاً وجريحاً من قيادات وعناصر الحوثي

وأسفرت هذه العمليات عن سقوط نحو 127 من قيادات ميليشيا الحوثي وعناصرها بين قتيل وجريح، إضافةً إلى فرار العشرات من المعركة في جبهات الجوف ومأرب وتعز.

تدمير 158 وسيلة وعربة ومدرعة

كما جرى تدمير نحو 158 وسيلة وعربة ومدرعة ومعدة كانت تستخدمها الميليشيا في الأعمال الهندسية.