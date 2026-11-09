كامل الوزير يعتذر لمصابي حادث قطاري العياط.. ويشدد: لا تهاون مع المتسببين

زار الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل ، وبحضور اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف بزيارة مستشفى الواسطي بمحافظة بني سويف للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من المصابين في حادث تصادم القطارين رقمي 134 و 2010 الذى وقع امس الاحد الموافق 8 نوفمبر 2026 بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة ، وخلال الزيارة حرص الوزير على الالتقاء بالمصابين والاطمئنان عليهم ، والاستماع اليهم ومتابعة حالتهم الصحية مع الأطباء المعالجين ، والتأكيد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم ، مؤكداً استمرار المتابعة لحالتهم الصحية حتى تماثلهم للشفاء التام.

الوزير يعرب عن بالغ اسفه واعتذاره للمصابين واسرهم عن هذا الحادث الأليم



كما اعرب الوزير عن بالغ اسفه واعتذاره للمصابين واسرهم عن هذا الحادث الأليم ، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة الى اسرهم وذويهم في اقرب وقت ، ومؤكدا ان كل من يثبت تسببه في وقوع الحادث او تقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته لن يفلت من العقاب ، وانه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.



كما أعرب الوزير عن بالغ حزنه واسفه لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث ، متقدماً بخالص التعازي وصادق المواساة الى اسر المتوفين ، وداعياً المولي عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



كما قام الوزير ، بتقديم واجب العزاء لأسرة احد المواطن احمد حسني من قرية القطوري مركز العياط - بمحافظة الجيزة والذي وافته المنية جراء الحادث حيث اعرب وزير النقل عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه ، مؤكداً مشاركته لهم في احزانهم في هذا المصاب الأليم ، كما قدم تعازيه الى جميع اسر الضحايا ، داعيا الله عز وجل ان يتغمد المتوفين بواسع رحمته ، وان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



وجدير بالذكر ان الحادث وقع امس الاحد الموافق 8 نوفمبر 2026 ، نتيجة اصطدام مقدمة القطار رقم (134) بالعربة الأخيرة من القطار رقم (2010) ، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة ، حيث توجه على الفور الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل الى موقع الحادث لمتابعة اعمال فرق الطوارئ والاطمئنان على سرعة نقل المصابين الى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة اعمال رفع العربات المتضررة وإزالة أثار الحادث واستعادة كفاءة السكة الحديد ، وحيث استمر المتابعة حتى الساعات الأولى من صباح الأثنين الموافق 9 نوفمبر 2026 ، حيث تم الإنتهاء من رفع العربات المتضررة وإستعادة كفاءة السكة وإعادة تشغيل حركة القطارات على خط القاهرة – السد العالي.