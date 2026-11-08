طلب إحاطة لوزير النقل.. حسين هريدي: لا بد من تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن حادث العياط

أكد النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى المجلس بشأن حادث قطار العياط، مطالبًا باستدعاء وزير النقل للحضور أمام البرلمان ومناقشة أسباب الحادث وتداعياته.

وقال هريدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن نحو 13% من القروض التي تحصل عليها الدولة مخصصة لوزارة النقل، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن حجم الإنفاق على تطوير منظومة النقل ومدى انعكاسه على أرض الواقع، خاصة في ظل تكرار حوادث القطارات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود إشغالات على خط العياط، لافتًا إلى أنهم تقدموا بأكثر من بيان بشأن المشكلات المرتبطة بالخط، مطالبًا وزير النقل بالحضور إلى جلسة بمجلس النواب للرد على التساؤلات المتعلقة بالحادث.

عدم تكرار مثل هذه الحوادث

وتابع ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على جميع التفاصيل والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.