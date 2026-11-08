قرار عاجل في محاكمة 139 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في التجمع

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، المنعقدة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، في القضية رقم 686 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، لجلسة 24 يناير 2027، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان في التجمع

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 18 فبراير 2022، من الأول وحتى السادس والثلاثين ومن الأربعين وحتى الثالث والأربعين ومن الخامس والأربعين وحتى السابع والتسعين والمتهم الواحد والعشرين بعد المائة، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

وأضافت التحقيقات أن باقي المتهمين انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.