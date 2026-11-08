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ناقد رياضي: مصير بن شرقي مع الأهلي يتحدد بعد يناير.. والإدارة تستهدف خفض راتبه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: مصير بن شرقي مع الأهلي يتحدد بعد يناير.. والإدارة تستهدف خفض راتبه

أشرف بن شرقى
أشرف بن شرقى
نورهان عادل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن موقف النادي الأهلي من تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل رغبة الإدارة في إعادة النظر في المقابل المادي الذي يحصل عليه اللاعب.

وقال محمود شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إدارة الأهلي قررت تأجيل ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي إلى ما بعد فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لحين اتضاح الرؤية الفنية بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق.

وأوضح أن الأهلي سيبدأ بعد ذلك مناقشة التفاصيل المالية الخاصة بتجديد العقد، مشيرًا إلى أن إدارة النادي ترغب في تخفيض راتب بن شرقي إلى النصف، مقارنة بالمقابل المادي الذي يحصل عليه حاليًا.

وأضاف أن الأهلي لن يمانع رحيل اللاعب؛ حال اختياره خوض تجربة جديدة مع فريق آخر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المقابل المادي، مؤكدًا أن الإدارة لا ترغب في الاستمرار في دفع الراتب الحالي للمغربي.

الأهلي يتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر

وعلى صعيد آخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره السكة الحديد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، حسم الأهلي تأهله إلى دور الـ16 من البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بيراميدز يوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمود شوقي الأهلي أشرف بن شرقي

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