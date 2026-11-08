السيطرة على حريق نشب بمصنع بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بمصنع بجوار مصنع الزيت بالمنطقة الصناعية الثالثة والحريق بمصنع مكون من ثلاث طوابق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخمادة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمصنع بمدينة العاشر من رمضان وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمصنع بجوار مصنع الزيت بالمنطقة الصناعية الثالثة والحريق بمصنع مكون من ثلاث طوابق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخمادة وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.