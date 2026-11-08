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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات قوية في جزيرة قشم وبندر عباس | ماذا يحدث في إيران؟

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم .

ونقلت فارس عن  بعض المصادر هذه الأصوات إلى إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه السفن المخالفة في هرمز.

ولم تصدر أي تصريحات محلية أو إقليمية بشأن الحادثة حتى الآن.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت مصادر إيرانية، سماع دوي انفجارين في جزيرة قشم، نافية أن تكون لهذه الأصوات علاقة بسقوط أي مقذوفات، في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام إيرانية احتراق ناقلتين للنفط في مضيق هرمز، في حادث تتباين الروايات بشأن سببه.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، نقلا عن "مصدر مطلع"، بأن أصوات انفجارين سمعت في جزيرة قشم، ليل السبت - الأحد، "مرتبطة بعمليات تجري في مضيق هرمز"، مؤكدة "عدم وقوع أي إصابات أو سقوط مقذوفات داخل الجزيرة".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية باندلاع "انفجار وحريق على متن ناقلتين للنفط في مضيق هرمز".

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن "ناقلتين للنفط - إحداهما تقع شرق مضيق هرمز والأخرى داخل المضيق - تعرضتا لحريق، وهما الآن تشتعلان بشدة بعد اصطدامهما بألغام".

وزعم بيان أصدرته "العلاقات العامة" للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، أن السفينتين "كانتا تحاولان العبور عبر مسار غير مصرح به"، مشيرا إلى أنهما "ارتكبتا عدة مخالفات، بما في ذلك تعطيل أنظمة الملاحة وتحديد الموقع"، حسب البيان.

وحذَّر الحرس الثوري من أن "أي سفينة أو قطعة بحرية تتعاون مع الجيش الأمريكي، أو تخالف القوانين الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، أو تدخل منطقة غير مصرح بها، فمن شبه المؤكد أنها ستصطدم بلغم".

إيران إنفجارات قوية جزيرة قشم مضيق هرمز

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