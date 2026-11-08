وزير خارجية إيران: نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي صدمت الجميع والمفاوضات توقفت

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأيام القليلة الماضية لم تشهد أي تحركات للوسطاء والسبب الرئيسي هو أن نتائج الانتخابات صدمت الجميع.

وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني: يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تهدأ الأجواء قليلاً وتصبح مواتية لاستئناف تحركات الوسطاء.

وختم عراقجي تصريحاته للتلفزيون الإيراني قائلا: شاهدتم نتيجة الانتخابات النصفية والآن لنرَ متى سيتمكنون من استيعابها وكيف ينبغي لنا مواصلة المسار.

وفي وقت سابق من اليوم ؛ أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن بعض الأهداف الأمريكية في المنطقة، حتى تلك الموجودة خارج القواعد العسكرية، قد تكون ضمن نطاق الاستهداف الإيراني.

ونقلت وكالة "إيران بالعربية"، على منصة "تلغرام"، عن عراقجي قوله: إن هناك أهدافاً في المنطقة لا تقع داخل القواعد العسكرية، لكنها أمريكية بالكامل وتتبع الولايات المتحدة.

وأضاف: "نحن لا نتظاهر بأننا نتفق مع الأهداف الأمريكية في المنطقة"، بحسب وكالة "شينخوا".

وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المقترح الإيراني القائم على تلبية مطالب طهران ووقف القتال على كل الجبهات ما زال قائماً، مؤكداً أن على الأمريكيين الاختيار.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لو قرر البيت الأبيض اختيار الحرب فإن قواتنا على أتم الاستعداد".

وختم : "اتخذ الناخبون الأمريكيون خيارهم.. وحان الوقت للبيت الأبيض كي يتخذ خياره".