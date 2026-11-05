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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي يجري 8 اتصالات مع وزراء خارجية المنطقة لبحث التطورات ومبادرات وقف التصعيد

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
فرناس حفظي

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية دول المنطقة، في إطار تحركات دبلوماسية لمناقشة التطورات الإقليمية الأخيرة وبحث المبادرات الرامية إلى احتواء التوترات.

وذكرت تقارير إيرانية أن عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، تناول المشاورات السياسية الجارية بشأن المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المطروحة للتعامل معها.

وشملت الاتصالات، بحسب التقارير، وزراء خارجية الأردن والسعودية وقطر وسلطنة عُمان والكويت وقبرص، إلى جانب نظيره الباكستاني، ليصل إجمالي المحادثات التي أجراها عراقجي خلال اليوم إلى 8 اتصالات.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واستمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا العالقة، بما في ذلك أمن الملاحة في مضيق هرمز وسبل إنهاء الحرب.

وذكرت تقارير صحفية أن الاتصالات تناولت التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، فيما تطرقت مباحثات عراقجي مع نظيره العُماني إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لضمان أمن الممرات البحرية ومنع تجدد المواجهات. 

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسحاق دار الأردن قطر السعودية سلطنة عُمان

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