الحوثيون: استهدفنا مطار الملك فهد الدولي في الدمام بطائرة مسيرة

أعلن الناطق باسم جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، عن استهداف مطار الملك فهد الدولي في الدمام بطائرة مسيرة.

وزعم يحيى سريع، أن العملية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام حققت هدفها بنجاح وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.

السعودية تعلن سلسلة اعتراضات ناجحة

وأعلن الدفاع المدني السعودي، عن نجاحه في تنفيذ سلسلة اعتراضات جوية ناجحة في عدة مناطق.

وقبل قليل، أعلن الدفاع المدني السعودي، زوال الخطر عن محافظة شرورة بعد تهديد جوي أطلقته الفصائل المسلحة باليمن.

تدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرة مسيّرة وتدميرها فوق المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

اعتراض صاروخ باليستي باتجاه المدينة المنورة

وفي ظهر اليوم الخميس، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة المدينة المنورة، وأفادت بتدميره قبل وصوله إلى هدفه.