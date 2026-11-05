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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع مياه الشرب عن المنطقة المحصورة بين محور عمرو بن العاص وشارع عثمان بالجيزة غدا

قطع المياه
قطع المياه
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ أعمال الرصف والتطوير بمحور الإخلاص ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتنفيذ أعمال ربط الخطوط الجانبية بأقطار (١٠٠ و١٥٠ مم) على خط مياه قطر ٣٠٠ مم من الزهر المرن، تم تنفيذه بترعة الإخلاص، وذلك في المسافة الممتدة من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص، لتمكين جهاز تعمير القاهرة الكبرى من تنفيذ أعمال الرصف.

وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع مياه الشرب لمدة ٦ ساعات اعتبارًا من الساعة ١٢ منتصف ليل الجمعة الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ وحتى الساعة ٦ صباح يوم السبت الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ وذلك عن المنطقة المحصورة بين محور عمرو بن العاص وشارع عثمان محرم.
ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ أعمال الربط وسرعة إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من الأعمال.
كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية للتوجه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، وذلك عند الطلب من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

قطع المياه محافظة الجيزة شركة مياه الجيزة

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