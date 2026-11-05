تقديرا لشهداء الوطن.. الرئيس السيسي يحضر عقد قران كريمة الشهيد محمد سعد مصطفى

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد قران كريمة شهيد مصر والقوات المسلحة العميد/ محمد سعد مصطفى عياد الذي استشهد أثناء تأدية مهام خدمته الوطنية في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 2014، وذلك عرفاناً بالجميل ... وتقديراً لشهداء الوطن.

واستجاب اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأميرة كريمة الشهيد البطل عندما خاطبته في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة عام 2018 بحلم كان يراودها: يوم فرحها بحضور والدها.. فأجابها السيد الرئيس حينها قائلاً: "إن كان يكفيكي إن نحضر فرحك سنحضره".. وعد السيد الرئيس منذ ثماني أعوام، واليوم كان موعد الوفاء.