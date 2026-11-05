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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن وحماية ممتلكاته على رأس الأولويات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

اعتبر النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وقف العمل بالمنشور الفني الخاص بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء أزمة أثرت على مصالح المواطنين، وتعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوقهم والحفاظ على استقرار أوضاعهم القانونية والاجتماعية.

وأكد مهران أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمام الدولة بالتعامل مع المشكلات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، والاستجابة لمطالبهم، خاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية والتصرف في الممتلكات، مشيرًا إلى أن معالجة هذه الملفات تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن وقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، وإصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، يتيح للمواطنين استئناف إجراءات التسجيل والشهر والتعاملات العقارية وفقًا للقانون، بعد فترة من تعطل تلك الإجراءات، بما يسهم في رفع الأعباء عن أصحاب الأراضي والعقارات المتضررين.

وأوضح مهران أن هذه الخطوة تستوجب سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتيسير معاملات المواطنين داخل مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات الثلاث، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وصون الملكيات والمراكز القانونية المستقرة وفقًا لأحكام القانون.

واكد النائب علي مهران ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل رسالة واضحة بأن مصالح المواطنين وحماية حقوقهم تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعلي للقرار، وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للأسر المتضررة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف الأمير مصطفى عبد المنان دمياط الدقهلية كفر الشيخ

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