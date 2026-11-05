قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان تنتصر لحقوق المواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين والتعامل الفوري مع الملفات التي تمس مصالحهم وممتلكاتهم.

وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن القرار يمثل خطوة مهمة لإزالة المعوقات التي واجهت المواطنين في تسجيل أراضيهم وعقاراتهم، خاصة أن تعليق إجراءات الشهر والتوثيق كان يترتب عليه تعطيل مصالح أصحاب الشأن وتأخير استكمال أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أن إتاحة استئناف معاملات التسجيل وفقًا لأحكام القانون تعزز من استقرار الملكية وتمنح المواطنين القدرة على إثبات حقوقهم والتصرف في ممتلكاتهم بصورة قانونية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، ووقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يعكس سرعة التعامل مع تداعيات القرار السابق، ويؤكد أهمية مراجعة الإجراءات الإدارية التي قد تؤثر على حقوق المواطنين أو تتسبب في تعطيل معاملاتهم دون ضرورة.

وأضاف سوس، أن ملف أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان كان يحتاج إلى معالجة تحقق التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح، وهو ما تؤكده التوجيهات الرئاسية التي راعت صون حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف والاحتكام إلى القانون في تنظيم هذه التعاملات.

ولفت النائب سامي سوس إلى أن استقرار الملكية العقارية يمثل أحد المقومات الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن وضوح الوضع القانوني للأراضي والعقارات يسهم في حماية أصول المواطنين، ويعزز الثقة في منظومة التسجيل العقاري، ويحد من النزاعات والمشكلات التي قد تنشأ نتيجة تعطل إجراءات التوثيق والشهر.

وأكد سوس ضرورة أن تتبع هذه التوجيهات خطوات تنفيذية سريعة من الجهات المختصة، لضمان استئناف معاملات المواطنين دون تأخير، وتوضيح الإجراءات المطلوبة أمام أصحاب الأراضي، بما يحقق الهدف من القرار ويترجم التوجيهات الرئاسية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في المحافظات الثلاث.

واختتم النائب سامي سوس، تصريحه بالتأكيد على أن حماية حقوق الملكية وتيسير حصول المواطنين على مستندات قانونية تثبت حقوقهم يجب أن تظل أولوية في عمل المؤسسات المعنية، مشددًا على أن احترام القانون وصون حقوق المواطنين والحفاظ على أموال الدولة والأوقاف مسؤوليات متكاملة تصب جميعها في تحقيق الاستقرار وحماية المصلحة العامة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف الأمير مصطفى عبد المنان دمياط الدقهلية كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | أسعار هيونداي أفانتي موديل 2005 المستعملة في مصر .. شيري تستعرض مستقبل التنقل العائلي في قمتها الدولية 2026

سيارة لينكون أفياتور EX8 الجديدة

تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية .. لينكون أفياتور EX8 تظهر لأول مرة | صور

تحذيرات أمنية عاجلة من آبل

بسبب برامج التجسس .. تحذيرات أمنية عاجلة من آبل لمستخدمي أجهزتها

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد