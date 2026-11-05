هجمات مواقع تستهدف iPhone وAndroid بثغرات قديمة.. حدّث هاتفك الآن

تواجه ملايين الهواتف الذكية حول العالم خطر اختراق أمني داهم، بسبب تجاهل مستخدميها تثبيت التحديثات البرمجية الدورية.

حذرت تقارير أمنية حديثة من موجة هجمات منظمة تعتمد على ما يُعرف بـ "ثغرات اليوم الصفر القديمة" وهي فجوات برمجية كشفت عنها شركتا Apple وGoogle وقامتا بإصدار تصحيحات لها، إلا أن بقاءها دون تحديث في أجهزة المستخدمين يحولها إلى أهداف سهلة للاختراق.

التسلل الإلكتروني

تشير البيانات إلى تحول استراتيجي في سلوك مجموعات التسلل الإلكتروني؛ إذ يفضل المهاجمون استغلال هذه الثغرات القديمة لإنتاجيتها العالية وتكلفتها المنخفضة مقارنة بشراء ثغرات جديدة (Zero-day) التي تكلف ملايين الدولارات. وتسمح هذه التقنية للقراصنة باستهداف شريحة ضخمة من الأفراد والمؤسسات الذين يعانون من تباطؤ في الصيانة البرمجية.

سرقة كلمات المرور

على الجانب الآخر تتم عملية الاختراق عبر آليات بالغة التعقيد تشمل أسلوب "الزيارة الصامتة" فعندما يتصفح المستخدم موقعاً إلكترونياً مفخخاً أو مخترقاً، يتم تفعيل برمجيات الاستغلال تلقائياً دون الحاجة لأي تفاعل إضافي. وتتسلل هذه البرمجيات مستهدفة عيوباً غير مصححة في المتصفحات الأساسية مثل Safari وChrome، مما يمنح المهاجمين وصولاً مباشراً إلى عمق نظام تشغيل الهاتف.

ويترتب على هذا الاختراق عواقب وخيمة تشمل سرقة البيانات بالكامل؛ حيث يصبح بإمكان المهاجمين التجسس على الرسائل النصية، الاطلاع على الصور، سرقة كلمات المرور، وتتبع الموقع الجغرافي للضحية بدقة.

سد الثغرات

ولمواجهة هذه التهديدات، شدد خبراء الأمن السيبراني على ضرورة اتخاذ خطوات وقائية فورية. ودعا الخبراء مستخدمي هواتف iPhone وAndroid إلى الدخول الفوري لإعدادات النظام وتثبيت أحدث الإصدارات الأمنية المتاحة. كما أكدوا على أهمية تحديث متصفحات الإنترنت بشكل يدوي عبر المتاجر الرسمية وتفعيل خيار "التحديث التلقائي" لضمان سد الثغرات فور صدورها، معتبرين أن إهمال التحصين البرمجي يمثل ثغرة أمنية لا تقل خطورة عن الهجوم نفسه.