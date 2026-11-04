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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| حيلة خفية في بحث جوجل ستغير طريقتك في العثور على المعلومات وهل تفعيل وضع توفير الطاقة طوال الوقت يدمر هاتفك أم ينقذه؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

رسميًا| شاومي تطلق تحديث HyperOS 4.. هل هاتفك ضمن الدفعة الأولى؟

بدأ رسميًا طرح تحديث HyperOS 4 من شركة شاومي للهواتف والأجهزة اللوحية، حيث أعلنت الشركة عن جدول زمني مكثف لتحديث أجهزتها.

ووفقًا للتقارير الرسمية، من المقرر أن يصل التحديث الجديد إلى 33 جهازًا مؤهلاً في الدفعة الأولى خلال أوائل شهر نوفمبر 2026، وذلك من بين قائمة إجمالية تضم 82 جهازًا ستتلقى النظام الجديد تباعًا.

حيلة خفية في بحث جوجل ستغير طريقتك في العثور على المعلومات.. 

تعد مهارة الوصول السريع والدقيق للمعلومات على الإنترنت ضرورة يومية، ويمتلك محرك بحث جوجل أدوات خفية تمكن المستخدمين من تصفية ملايين النتائج بذكاء. إليك 4 حيل ذكية تساعدك في العثور على ما تريده بدقة واختصار الوقت:
• علامات الاقتباس (" ") : 

عند رغبتك في العثور على جملة أو اسم محدد بالترتيب نفسه، ضعه بين علامتي اقتباس. هذه الحيلة تمنع جوجل من تشتيت النتائج بكلمات متباعدة، وتجبره على جلب النص الأصلي حرفياً، وهو أمر مثالي للتحقق من الاقتباسات.

هل تفعيل "وضع توفير الطاقة" طوال الوقت يدمر هاتفك أم ينقذه؟

لا يضر تفعيل وضع توفير الطاقة  ببطارية هاتفك الذكي على الإطلاق، بل على العكس تماماً، يمكن أن يساهم في إطالة عمرها الافتراضي.
تعمل هذه الميزة برمجياً على تقليل الإجهاد الكيميائي للبطارية عبر خفض استهلاك الطاقة، مما يقلل من عدد دورات الشحن الكاملة التي يمر بها الهاتف. ومع ذلك، فإن تركه مفعلاً طوال الوقت يحرمك من الأداء الكامل للجهاز.
إليك تقريراً مفصلاً حول تأثير هذا الوضع وعيوبه:

تغيير تاريخي في خطة آبل.. آيفون 18 القادم سيقلب الموازين بـ2027

في خطوة تعكس تغييرًا جذريًا في استراتيجيتها التسويقية والزمنية، تستعد شركة آبل الأمريكية لإطلاق مجموعة جديدة من هواتف "آيفون" خلال النصف الأول من عام 2027.

يأتي هذا التحول بعد جدول إطلاق غير معتاد شهدته الشركة في سبتمبر الماضي، حيث اكتفت بالكشف عن طرازي هاتف iPhone 18 Pro وهاتف iPhone 18 Pro Max، إلى جانب هاتفها القابل للطي الأول من نوعه iPhone Duo، بينما غابت النسخة القياسية المنتظرة عن المشهد.

هل جهازك اللوحي في خطر؟ علامات تحذيرية تكشف اختراق جهازك فوراً

قد تشير مؤشرات مثل ارتفاع حرارة الجهاز، والنفاد السريع للبطارية، وظهور تطبيقات غريبة، وزيادة استهلاك البيانات إلى وجود نشاط خبيث يستهدف بياناتك دون علمك ورغم أن بعض هذه المشكلات قد يعود لأسباب طبيعية مثل قِدم الجهاز أو تآكل البطارية، إلا أن الحذر والأمن السيبراني يظلان الأولوية لحماية خصوصيتك.

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