رسميًا شاومي تبدأ إطلاق تحديث HyperOS 4 الأسبوع المقبل.. إليك الأجهزة المستفيدة

أعلنت شركة شاومي رسميًا عبر موقع مجتمع مستخدميها عن بدء إطلاق النسخة المستقرة من نظام التشغيل الجديد الأسبوع المقبل داخل الصين. وأوضحت الشركة أن مرحلة اختيار المشاركين في الاختبارات الداخلية ستنتهي في 14 أكتوبر، لتبدأ مباشرة في اليوم التالي عملية الطرح التدريجي للنسخ المستقرة على دفعات.

واعتبارًا من 15 أكتوبر، ستنطلق المرحلة الأولى من تحديث HyperOS 4 لتستهدف الأجهزة الرائدة في السوق الصيني، وفي مقدمتها تشكيلات هواتف Xiaomi 17، و هواتف Redmi K90، بالإضافة إلى أجهزة Xiaomi Pad 8 اللوحية.

إطلاق تحديث HyperOS 4

تتضمن المرحلة الأولى من تحديث HyperOS 4 الأجهزة التالية:



هاتف شاومي 17 ألترا

هاتف شاومي 17 ألترا إصدار الأقمار الصناعية

شاومي 17 برو ماكس

شاومي 17 برو

شاومي 17

هاتف شاومي ميكس فليب 2

ريدمي K90 برو ماكس

ريدمي K90 برو

هاتف ريدمي K90 برو إصدار لامبورغيني

ريدمي K90

جهاز شاومي باد 8 برو

جهاز شاومي باد 8



وفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي نُشر مؤخرًا، من المفترض أن تتلقى هذه الأجهزة تحديث HyperOS 4 قبل نهاية الشهر، حيث من المقرر أن تبدأ عملية طرح الدفعة الثانية في وقت لاحق من هذا الشهر.

نشرت شركة شاومي بالفعل جدول الإطلاق الكامل في الصين. أما بالنسبة للمستخدمين حول العالم، فتُجري الشركة برنامجًا تجريبيًا لعدة أجهزة . مع ذلك، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن موعد الإطلاق الرسمي.