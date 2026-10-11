قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاون اقتصادي ودفاعي وتعليمي.. مصر وإندونيسيا تعززان الشراكة الاستراتيجية
حضور بارز لمسؤولي اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر في قمة الأهلي والزمالك رقم 133
الرئيس السيسي في منشور على صفحته: نعتز بالروابط التاريخية مع إندونيسيا ونتطلع للشراكة بما يحقق طموحات الشعبين
كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل القمة 133.. ماذا فعل عموتة لتجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك؟
رشوة وإساءة الأمانة.. نتنياهو يعود إلى المحكمة مجددا في قضايا فساد تقوده للسجن
ننشر نص البيان المشترك لقمة مصر وإندونيسيا في جاكرتا
القبض على 10 أشخاص متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة
الرئيس السيسي من إندونيسيا: استهداف 5 مليارات دولار تبادلاً تجارياً بحلول 2030.. والنيل مسألة وجود لا تهاون فيها
أزمة صحية تضرب هجوم الزمالك قبل القمة أمام الأهلي.. موقف عدي الدباغ يحسمه الجهاز الطبي
رئيس إندونيسيا يرحب بإدراج اللغة الإندونيسية ضمن برامج كلية اللغات والترجمة بالأزهر
خلافات على الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة التعدي على شخص بسوهاج
رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا شاومي تبدأ إطلاق تحديث HyperOS 4 الأسبوع المقبل.. إليك الأجهزة المستفيدة

رسميًا: شاومي تبدأ إطلاق تحديث HyperOS 4 الأسبوع المقبل! إليك أولى الأجهزة المستفيدة
رسميًا: شاومي تبدأ إطلاق تحديث HyperOS 4 الأسبوع المقبل! إليك أولى الأجهزة المستفيدة
لمياء الياسين

أعلنت شركة شاومي رسميًا عبر موقع مجتمع مستخدميها عن بدء إطلاق النسخة المستقرة من نظام التشغيل الجديد الأسبوع المقبل داخل الصين. وأوضحت الشركة أن مرحلة اختيار المشاركين في الاختبارات الداخلية ستنتهي في 14 أكتوبر، لتبدأ مباشرة في اليوم التالي عملية الطرح التدريجي للنسخ المستقرة على دفعات.

واعتبارًا من 15 أكتوبر، ستنطلق المرحلة الأولى من تحديث HyperOS 4 لتستهدف الأجهزة الرائدة في السوق الصيني، وفي مقدمتها تشكيلات هواتف Xiaomi 17، و  هواتف Redmi K90، بالإضافة إلى أجهزة Xiaomi Pad 8 اللوحية.

إطلاق تحديث HyperOS 4

تتضمن المرحلة الأولى من تحديث HyperOS 4 الأجهزة التالية:


هاتف شاومي 17 ألترا
هاتف شاومي 17 ألترا إصدار الأقمار الصناعية
شاومي 17 برو ماكس
شاومي 17 برو
شاومي 17
هاتف شاومي ميكس فليب 2
ريدمي K90 برو ماكس
ريدمي K90 برو
هاتف ريدمي K90 برو إصدار لامبورغيني
ريدمي K90
جهاز شاومي باد 8 برو
جهاز شاومي باد 8


وفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي نُشر مؤخرًا، من المفترض أن تتلقى هذه الأجهزة تحديث HyperOS 4 قبل نهاية الشهر، حيث من المقرر أن تبدأ عملية طرح الدفعة الثانية في وقت لاحق من هذا الشهر.

نشرت شركة شاومي بالفعل جدول الإطلاق الكامل في الصين. أما بالنسبة للمستخدمين حول العالم، فتُجري الشركة برنامجًا تجريبيًا لعدة أجهزة . مع ذلك، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن موعد الإطلاق الرسمي.

شركة شاومي تحديث HyperOS 4 هواتف Xiaomi 17 أجهزة Xiaomi Pad 8 اللوحية هواتف Redmi K90

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

مطار الملك خالد

بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

عزاء نصر ابراهيم

إعلامي: عزاء نصر إبراهيم «رسالة مهمة» للكرة المصرية.. والمنافسة تنتهي داخل الملعب

ترشيحاتنا

باكستان تعلن مقتل 12 إرهابيا حاولوا التسلل عبر الحدود مع أفغانستان

باكستان تعلن مقتل 12 إرهابيا حاولوا التسلل عبر الحدود مع أفغانستان

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض ويؤكد تضامنه مع السعودية

الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض ويؤكد تضامنه مع السعودية

العراق يستضيف الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

العراق يستضيف الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

بالصور

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد