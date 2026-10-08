تسريبات شاومي الجديدة: قوة مرعبة في هاتف ريدمي توربو 6 القادم

أطلقت شركة شاومي مجموعة جديدة من الهواتف تشمل Xiaomi 18 Pro Max وXiaomi 18 Pro وRedmi K100 Pro Max وRedmi K100 Pro.

تشير الشائعات إلى إمكانية الكشف عن سلسلة Xiaomi 18 وRedmi K100 الجديدة بحلول نهاية هذا العام. وإلى جانب هذه الطرازات، تعمل Redmi أيضًا على سلسلة Turbo 6، وقد كشف تسريب جديد عن تفاصيل مهمة حول أحد أجهزتها القادمة.

هواتف ريدمي توربو 6

كشف موقع "ديجيتال تشات ستيشن" أن هاتف ريدمي الجديد متوسط ​​المدى، والذي يركز على الأداء، سيحتوي على معالج "دايمنسيتي 9500" من شركة ميديا ​​تيك. ورغم أنه لم يذكر اسم الجهاز إلا أنه يُعتقد أن يشير إلى سلسلة هواتف ريدمي توربو 6.

على الجانب الاخر من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة كبيرة جداً وبطارية بسعة تتجاوز 10000 مللي أمبير، مع الحفاظ على تصميم بسيط نسبياً. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن هاتف Redmi Turbo 6 Max سيحتوي على بطارية بسعة 10000 مللي أمبير . لذا، يبدو أن التسريب الجديد يتعلق بنسخة Max.

لا يزال حجم الشاشة الدقيق غير واضح، لكن أحد المستخدمين تساءل عما إذا كان الهاتف سيأتي بشاشة 6.9 بوصة أو 7 بوصات تقريبًا. وردّت شركة DCS بالإشارة إلى أن الجهاز سيقدم بالفعل الحجم الأكبر الذي طلبه المستخدمون.

سلسلة Redmi Turbo 6

سلسلة Redmi Turbo 6

من المتوقع أن تضم سلسلة Redmi Turbo 6 هاتف Turbo 6 القياسي وهاتف Turbo 6 Max الأكثر قوة.

أشارت تقارير إلى أن هاتف Turbo 6 Max يخضع للاختبار ببطارية سعة 10000 مللي أمبير، بينما قد يتميز تصميمه الخلفي بكاميرا مزدوجة بتصميم بسيط. كما أشارت بعض التلميحات إلى أنه سيكون بتصميم أفقي للكاميرا.

أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Turbo 6 Max قد يتميز بشاشة OLED مسطحة قياس 7 بوصات بدقة 2K، ومعالج Dimensity 9-series بتقنية 3 نانومتر، وإطار معدني متوسط، وحماية بمعيار IP68/IP69، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية. ومن المتوقع إطلاق الجهاز في يناير، على الرغم من أن شركة Redmi لم تؤكد خططها بعد.



تأتي ميزات الربط السلس بين الهاتف والكمبيوتر المحمول بشرط أساسي: نظام Android 17. فبعض الميزات، مثل تصفح ملفات الهاتف من الكمبيوتر المحمول، واستئناف المهام أثناء العمل باستخدام ميزة "متابعة التشغيل"، ومزامنة الإشعارات، أو بث شاشة الهاتف وتطبيقاته إلى الكمبيوتر المحمول، غير متوفرة في إصدارات Android الأقدم.

إذا كنت من مستخدمي نظام أندرويد وترغب في ربط هاتفك بجهاز الكمبيوتر المحمول بشكل أفضل، فإن تطبيق Google Books خيارٌ مثير للاهتمام. لكن انتبه جيدًا للمعالج إذا كنت تهتم بتطبيقات أو ألعاب تتطلب موارد عالية، وتأكد من أن هاتفك يعمل بنظام أندرويد 17 إذا كنت ترغب في الاستفادة الكاملة من مزايا التطبيق.