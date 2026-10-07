ريلمي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف جديدة ببطارية ضخمة

تستعد شركة ريلمي لإطلاق سلسلة C100 الجديدة في 13 أكتوبر، وتشمل هاتفي C100 وC100x، مع التركيز على عمر البطارية الطويل والمتانة والشحن السريع لتلبية متطلبات الاستخدام اليومي.

وتأتي السلسلة ببطارية سعة 8000 مللي أمبير/ساعة، وهي الأكبر ضمن هواتف الفئة C بحسب الشركة، إلى جانب دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، وحماية IP69 Pro، ومتانة وفق معايير عسكرية، وشاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

وسجل هاتف C100 مدة تشغيل بلغت 11 ساعة و33 دقيقة في اختبار AnTuTu للاستخدام المكثف، محققًا المركز الأول بين الهواتف التي شملها الاختبار، وفق البيانات المعلنة. ويستهدف هذا الأداء المستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف لفترات طويلة في العمل والترفيه والتواصل.

وتساعد سعة البطارية الكبيرة على تقليل الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر، بينما يتيح الشحن السريع استعادة الطاقة خلال وقت أقصر. كما توفر مقاومة الماء والغبار والمتانة المحسنة حماية إضافية في ظروف الاستخدام اليومية.

ويتوفر C100 بألوان الأبيض والبني والبنفسجي، مع خيارين للذاكرة والتخزين: 6 جيجابايت مع 128 جيجابايت، أو 8 جيجابايت مع 256 جيجابايت. أما C100x فيطرح باللونين الأزرق والذهبي، مع ذاكرة 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

وتراهن ريلمي على السلسلة الجديدة لتعزيز حضورها بين المستخدمين الشباب الباحثين عن بطارية طويلة العمر وتجربة استخدام متوازنة.